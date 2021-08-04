前AOA珉娥甦醒獲救後再更新IG：會堅持到解開所有冤屈為止

韓國女團AOA前成員珉娥上月底再度試圖輕生，失血過多一度陷入昏迷，幸好及時被發現搶救，現時生命已沒有大礙。今天（4日）凌晨珉娥再度更新IG，強調指控前隊長智珉的發言並非謊話，更貼出與昔日同期的練習生的對話，表示會堅持下去。



珉娥上月底再度試圖輕生，失血過多一度陷入昏迷。（bnt）

珉娥早前刪去大部分IG貼文，不少粉絲喜見偶像終於脫離社交平台。可是今天凌晨珉娥再上傳長文，澄清自己並非網民所講的虛言症及躁鬱症等。珉娥講到除了自己外，一共有4至5名曾遭智珉霸凌的受害者，自己只是堅持得最久。她表示自己只是患有嚴重抑鬱症，因而並不是會散播虛假事實的人，揚言自己已委託公司搜證，對所有散播謠言的人進行起訴，將會堅持到解開所有冤屈為止。

珉娥更新IG，表示會為控訴智珉堅持到底。（IG/@kvwowv）

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珉娥亦貼出了一名自稱10多年前，曾是智珉同期練習生的網友的對話。該網民講到自己當年因與智珉吵架後離開公司，亦曾被智珉無視及打過，練習生時期大家都要看智珉眼色。該網友以說話及行動支持珉娥，表示如果指證智珉的人格的話，她也能出面做證。

智珉與珉娥之間的爭議不斷，珉娥亦有因此而向粉絲道歉。（網上圖片）

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