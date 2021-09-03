謝和弦再被捕！疑講錯嘢得罪台灣娛圈大佬　事件竟與高以翔有關

台灣藝人謝和弦於2019年12月間開直播，辱罵吳宗憲是「臭卒仔」及三字經等字眼，被依公然侮辱罪起訴。士林地方法院2號一審宣判，判處謝和弦拘役20天，得易科罰金2萬元（台幣、下同），全案可上訴。



謝和弦當時在直播中提到，吳宗憲認為在大陸錄製節目猝死的男星高以翔是被韓國人害的，此番評論讓謝和弦相當不滿，直接飆罵：「裝什麼台灣大哥」、「假鬼假怪」、「臭卒仔、我X你娘咧」。不堪受辱的吳宗憲，對謝和弦提出告訴。

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開庭時，謝和弦承認有說過這些話，但指稱自己當下躁鬱症發作，不知道說這些話的後果會如此嚴重，事後曾想向吳宗憲道歉，也在毒品勒戒期間寫信給父親，希望能聯繫到吳宗憲。

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吳宗憲的台灣委任律師表示，謝和弦至今都沒有道歉過，又無故不出庭，根本毫無悔意，絕不和解，建請法院不給予減刑。

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