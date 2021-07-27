謝和弦為爭取大麻合法化追擊蔡英文　網民意見兩極化：吸壞了嗎？

謝和弦2019年12月因持有大麻被捕，後續安排勒戒，結束療程後重返社會，台灣新北地檢署去年（2020）才給予不起訴處分。豈料3個月後又被抓到吸食大麻，被法官認定「戒毒意志薄弱」，處4月徒刑，得易科罰金，可上訴。但謝和弦不以為意，反嗆法官「我繼續吸大麻，應該是意志堅強吧？」更多次強調大麻非毒品。近日他更在蔡英文fb留言，盼總統支持大麻合法，掀起熱議。



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蔡英文24日在fb上發文恭喜中華隊球后戴資穎奪首勝，貼文一出引來許多人同賀，謝和弦則寫下「恭喜小戴！也希望總統支持 #大麻合法化」，引發正、反兩極看法。謝和弦還把握機會，在底下有留言的民進黨官方帳號、台灣立委鍾佳濱和王美惠等人底下回覆「你願意幫大麻合法化集氣嗎？」、「你願意幫大麻合法化加油嗎？」讓這個留言串歪樓。

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有部分粉絲跟進支持大麻合法化，但也有許多網友怒轟謝和弦「支持蔡英文下令，警方不定時關心你」、「瘋狗，哈們」、「吸壞了嗎」、「移民去美國，你就如願啦」、「要爛就自己爛不要拖累全台灣人和你一起廢」、「你出國吸個夠，來這嘴X山小」。

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