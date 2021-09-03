周柏豪再做男一演變態殺手　被家人抱怨長時間開工仲要出去「玩」

周柏豪接拍新劇《旁觀者》，同時也是他自《多功能老婆》後再度擔正做男主角。劇中他飾演咖啡店「兔子洞」的店長，同時也是連環殺手。他今日（9月3日）拜神儀式時，接受《香港01》訪問時說：「我係一個想伸張正義，警惡懲奸嘅殺手，但係方法係咪正確就要大家睇。」



周柏豪再做男一做變態殺手。（葉志明攝）

訪問中他透露，劇中的他飾演「王覓希」並不是一個普通的殺手，他說：「我可以爆畀大家聽，佢唔係用刀同埋爆力，而係用化學物，打針，會上山採藥溝返埋變成嘅劇毒，打落人哋度又唔死住，但係冇晒活動能力，反抗唔到之後可以帶佢去一個地方，慢慢折磨佢。好似好浪漫咁，仲會同個被害者傾吓偈，臨死前仲會同佢講道理，仲有，我有一隻特別草藥，每做完一次都會用嚟淨化空間。」

周柏豪好靚仔。（葉志明攝）

講起殺手難免會令人聯想起《殺手》之中的陳豪，周柏豪就指自己與他完成不同。他說：「比較唔到，因為每一個故事都係獨立，冇空間去比較，就算每一個演員做同一個角色，都係唔同有趣嘅地方。」

周柏豪有個幸福家庭。（周柏豪IG圖片）

拍劇佔長時間，上月周柏豪的細仔出世，家人會否抱怨？他笑說：「只有支持，而且冇埋怨任何工作上面嘅嘢，反而打波遲咗少才返會有少少怨言，哈哈哈。但係佢哋都知我一年只係打幾次波。我可以去打但係唔可以太耐，打波打幾個鐘就返去，但係冇理由打9個鐘。職業球員都冇可能啦，所以呢啲嘢冇得拆。」

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