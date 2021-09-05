請吃飯的姐姐︱自爆減肥餐只吃三粒提子　蔡少芬：要死的感覺

「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉（Monica）、洪欣合體開餐廳的真人騷《請吃飯的姐姐》每星期都熱鬧非凡，四人在節目中分享了不少經歷，令網友也津津樂道。



四位女神非常受歡迎。（微博@蔡少芬）

最新一集中，節目請來黃曉明合作多年的私人教練兼營養師孟令超，圍繞減脂展開話題。他叮囑大家「一定要好好吃飯」，更展示帶來的減肥餐，三文魚、牛肉、蝦仁俱全，非常有營養。

營養豐富的減肥餐。（視頻截圖）

見此，Ada憶述起自己以前的減肥經歷，指當時同梁朝偉拍戲時，剛好去旅行，一日會吃四餐：「就是甜品什麼，就是最肥的那些東西我都吃了，然後屁股都膨脹，然後我就吃減肥餐了，三顆提子，然後我餓了，我實在餓得有點抖，我在打電話給我經理人，我說能不能再給我吃多一個葡萄，我真的好餓，他說不可以，那個減肥餐就是這樣。」真是非常誇張。Ada續指道：「其實減肥餐那個東西，真的是讓人活不過去的，我那時候吃完之後，我真的是覺得自己好像根本沒有吃過東西，我要死的那種感覺。」

Ada回想起當初的減肥餐都覺得不可思議。（視頻截圖）

那麼，減脂期間如何控制熱量呢？孟令超透露，可以用一個粗算法：「我們可以用手掌飲食法，我們可以每餐吃拳頭大小的碳水化合物，兩隻手抱團這麼大一團蔬菜，手掌厚度大小的一塊肉，不管是牛肉也好，雞肉也好，魚肉也好都可以，基本上就三大營養素就夠了。」

除此之外，宋雨琦還自爆曾經為了出道，一星期瘦了4kg：「一天只喝一杯美式。」甚至暈倒，非常難受，導致現在患有「逆流性食道炎」，因此奉勸大家千萬不要跟風。另一方面，宋雨琦表示自己脫頭髮脫得厲害，孟令超稱：「就是因為你不吃碳水化合物。」他解釋道：「就是因為你不吃碳水化合物，沒有更多麩質和粗糧這種纖維類的東西，無法促使頭髮生長。碳水化合物可以維繫我們每天的胰島素分泌水平，維繫身體糖原的穩定代謝。」

另外，孟令超否認了「女性經期吃東西不會肥」的說法，但他表示：「在生理期這個階段，鐵、鋅等元素在出血時，會隨着『廢物』一起從體內排出，所以女生應該選擇一些優質營養，富含豐富水分的水果和蔬菜，就是低GI的水果。比如櫻桃、李子、葡萄柚、杏、梨、橙、蘋果、草莓、桃、芒果、木瓜、獼猴桃、葡萄。還有優質的蛋白質、優質的碳水化合物：土豆、芋頭、紅薯、山藥、玉米、紫薯、南瓜等。」

低GI意思。（視頻截圖）

減肥的方法很多，最重要還是要找到一個適合自己又健康的方式，切勿極端。