周勵淇與傅浤鳴結婚近三年首度同框　曾被質疑係第三者插足婚姻

撰文：董欣琪
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現年42歲的周勵淇（Niki）在2018年突然宣布婚訊，閃嫁內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬），婚後兩人一直非常低調，Niki亦甚少提及老公，不過早前她慶祝生日時就提到「爸爸」，而日前劉倩婷就Post出幾張聚會照，原來當晚她與老公李丞責、呂良偉太太楊小娟等一起為Niki慶生，傅浤鳴亦在場，今次更是Niki與傅浤鳴結婚近三年以來首度同框！

周勵淇（Niki）與傅浤鳴結婚近三年以來首度同框！（IG@sandy.lausinting）
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Niki與傅浤鳴在2014年合作拍攝內地劇集《臥底》而結緣，兩人在劇中飾演夫妻，當時已經有傳他們戲假情真，不過當時男方有老婆，所以這段緋聞不了了之。之後Niki憑此劇榮獲江蘇衛視2015年度最具人氣女演員獎，她在台上講道：「戲中有大量跟飾演我丈夫傅程鵬的感情對手戲，記得拍攝初期進行了一場激吻戲，但後來當劇集接近殺青時，我們回看段戲都覺得不夠好，因此再花了一個晚上重拍。那時候，我們的感情都一湧而出，真情流露！」

Niki與傅浤鳴在2018年突然宣布婚訊，但隨即傅浤鳴被爆曾離婚，更有網民質疑Niki是第三者。（IG@nk830）

傅浤鳴與前妻程愫是上海戲劇學院的師兄妹，兩人結婚20年一直都是圈中的模範夫妻，育有一子，傅浤鳴亦是公認的好老公、好爸爸，兩公婆曾攜手出演諜戰劇《與狼共舞》、《與狼共舞2》，更曾一家三口參加親子綜藝節目。不過2017年3月傅浤鳴突然宣布離婚，同年6月他被影到同Niki在香港並肩而行，其後更一同前往德國，因而惹來不少網民質疑Niki插足傅浤鳴和程愫的婚姻，Niki更被指是小三上位。雖然Niki家姐周汶錡強烈否認小三傳聞，但Niki與老公婚後不但從未公開放閃，甚至鮮少互動，似乎是為了避免惹來閒言閒語，今次兩人一起出席聚會，十分難得！

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