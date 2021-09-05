Girls Planet 999︱兩港女首輪淘汰　網籲投票梁卓瀅救「PR妹妹」

《全民造星IV》即將開播之時，有三名香港女生則在韓國節目《Girls Planet 999》爭女團出道一席位。上週五播出的第5集公開了99位練習生的第一次排名，暫時由日本練習生川口百合凪排第一外，三位港女中，二人已率先被淘汰。



同場加映：Girls Planet 999︱三港女爭入韓團 23歲梁卓瀅未出道已轟動網絡

第5集的第一次「CELL生存排名」中，公開了晉級的17個小組及個人投票的TOP 9名次。其中個人投票分別排行中華圈第28及29名的何思澄及潘穎芝，最終無法晉級，首輪就被淘汰。而三位香港練習生中，原本導師初評第3名的梁卓瀅，這次排名卻跌至21名，但幸好同小組的韓日練習生李采玧和岸田莉里花相對排名較高，因而成功晉級。

何思澄及潘穎芝首輪已被淘汰。（FB/@girlsplanet999）

事後網民在討論區分析，表示三港女的死症在於沒有鏡頭。未知是否因為節目反應不及選秀經驗相對豐富的練習生，因此每集三人出鏡的次數都少於2次，就算梁卓瀅實力被評為第三名，也沒有機會向觀眾展示得到。於是有人發起救「PR妹妹」行動，呼籲香港粉絲向韓國及外國網民宣傳梁卓瀅，讓她能有機會再進入下一輪比較，甚至以香港人身份在韓國出道。

梁卓瀅（左）在隊友幫助下成功晉級，網民發起拯救行動。（FB/@girlsplanet999）

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按圖睇首輪個人投票TOP 9名次：