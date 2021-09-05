香港小姐2021｜葉靖儀自認張學友粉絲　問鍾意咩歌竟啞口無言

《2021年香港小姐競選》將於下星期日舉行，是次競選更邀請到了「歌神」張學友出席，期望度直線飆升！今日（9月5日）11位入圍佳出席宣傳活動，3號的陳聖瑜則身體因病未能出席。



12號葉靖儀跳舞好優美。（梁碧玲攝）

12號葉靖儀接受《香港01》訪問時，表示她們最近忙於排舞。她說：「本身我跳舞底子唔好，所以要畀啲心機。因為佢跳舞好叻，所以我成日都請教Penny（楊培琳）。我自己對KPOP有興趣，所以都會睇吓YouTube跟住跳。」她笑說，通常需要花半日時間去記熟舞步。

葉靖儀表示自己是張學友的粉絲。（梁碧玲攝）

她亦表示，對於張學友擔任是次選舉嘉賓而開心，並說自己是他的粉絲：「我鍾意聽舊歌，同埋去過張學友先生嘅演唱會，我好鍾意佢嘅歌！」鍾意那幾首？她停頓了許久：「er...我又諗唔起歌名，但係我好鍾意佢嘅歌...因為好多舊歌都會聽，唔止聽佢嘅歌。」想了一會她才說：「係咪有一首叫...等我諗吓先，係咪叫《你的名字我的姓氏》？」

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