姚焯菲鍾柔美獲安排拍青春劇　不擔心未成年拍愛情戲：多數講友誼

《聲夢傳奇》學員出身、同樣年僅14歲的姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）今日（5日）現身鑽石山出席港台《向香港運動員致敬》公開活動，吸引數十名粉絲舉牌支持圍觀，現場歡呼聲不斷，人氣力壓同場的導師周柏豪。兩人在台上提到對打籃球都很有興趣，而且最近都有觀看不少奧運賽事，Yumi欣賞的運動員，是早前為香港取得銅牌的殘奧硬地滾球「五朝元老」代表梁育榮：「我見到佢非常有決心，尤其拋波個眼神同神情，我好欣賞佢，同埋佢最後贏嗰刻令我好感動。」



姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）現身鑽石山出席港台《向香港運動員致敬》公開活動。（葉兆康 攝）

Chantel坦言還未獲安排入讀藝訓班，會先專注在練習唱歌和出席公開活動，尤其現時仍是中學生，因此不能百分百投入在工作上：「暫時星期一至五唔會有太多活動，但可能間唔中就放咗學返公司拍少少嘢，但都唔會留到太夜！」兩人於上星期正式開學，Yumi：「我覺得師弟師妹比較熱情啲，同埋有啲新入來嘅中一學生，當然喺學校一定有好多對眼，望都係好正常，我自己都唔太介意。」Chantel笑稱一些小學生和幼稚園生見到自己都會高呼自己的英文名字，就會覺得對方非常可愛。

Yumi在台上表演轉波。（葉兆康 攝）

Chantel表示最近正在學習打籃球。（葉兆康 攝）

早前有報道指TVB會為一眾《聲夢》學員開拍劇集《青春本我》，Chantel早前表示仍然未收到劇本，但已經確實了會開拍的消息，但過去TVB不少青春劇集如《四葉草》、《戀愛自由式》等都包含不少愛情元素，對兩位只得14歲的小妹妹而言會否擔心要拍love line而有壓力？「我覺得呢部劇多數都係講友誼，唔一定係男女，但都會有好多友誼成份喺入面，應該都係對我哋來講好難忘嘅劇集！」Yumi表示除了拍劇之外，暫時都未有任何要組女團、或者出新歌的計劃。

Chantel笑稱一些小學生和幼稚園生見到自己都會高呼自己的英文名字。（葉兆康 攝）

有不少粉絲前來為Chantel支持打氣。（葉兆康 攝）

Yumi表示除了拍劇之外，暫時都未有任何要組女團、或者出新歌的計劃。（葉兆康 攝）