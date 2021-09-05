周柏豪不介意人氣輸姚焯菲鍾柔美：時代唔同咗，支持形式都唔同

周柏豪（Pakho）今日（5日）現身鑽石山出席港台《向香港運動員致敬》公開活動，見到同場的姚焯菲和鍾柔美粉絲聲勢浩大，他笑言不介意自己的人氣被比下去，因為自己入行都已經有一段時間：「其實台下面我都有牌㗎，哈哈！時代唔同咗，自己成長嘅步伐同階段都唔同咗，大家（粉絲）支持我嘅形式都相對唔同咗，時代會轉變、社會都會轉變，所以好開心一路都有唔少朋友支持自己！」



周柏豪（中）與《聲夢》出身的姚焯菲（左）和鍾柔美（右）一同出席活動。（葉兆康 攝）

姚焯菲和鍾柔美粉絲聲勢浩大，力壓同場的周柏豪。（葉兆康 攝）

柏豪表示最近因為忙於拍攝劇集《旁觀者》，再加上細仔上月17日出世，因此最近根本沒有時間做運動，而且一日都大概只有三、四小時的睡眠時間，嚴重不夠瞓。他笑言現時快要兩歲的大女很好動，很喜歡做運動，比起其餘同齡的小朋友高大不少：「佢未夠兩歲，街上嘅父母同醫護都話佢似三歲嘅高度，我話有冇咁誇張啊？睇番啲尺碼佢都係着最大嘅size，應該都同我同我太太嘅高度有關，我太太女仔嚟講都比較高大！」他又稱兩人長大後，自己教導他們的方法亦會有些分別：「暫時係差唔多，但大個之後教女仔同教男仔嘅方法，例如女仔坐喺度嘅姿勢要好啲、好禮貌啲啊、男仔唔好咁姿整、要做多啲運動啊，但最重要都係佢哋開心同健康！」

周柏豪表示最近忙住照顧小朋友，沒有太多時間做運動。（葉兆康 攝）

鍾舒漫（Sherman）與陳潔玲的金錢糾紛官司早前被判勝訴，Sherman與妹妹鍾舒褀在法院門口接受傳媒訪問時突然被陳潔玲一手推開搶咪兼攝鏡要求一同做訪問，隨即掀起全城熱話兼被鬧爆無禮，獲不少圈中人留言力撐Sherman。柏豪表示自己未見過亦不認識陳潔玲的為人，因此沒辦法去評論兩人之間的官司，但作為鍾舒漫的好朋友之一，一定會無條件力撐對方：「Sherman係我一個好好嘅朋友，當然佢點樣我都會支持佢啦，但永遠對任何人都要有禮貌，無論對方做乜都好，應該都要以禮貌行先。」

周柏豪笑言不介意自己的人氣被比下去。（葉兆康 攝）

周柏豪表示不認識陳潔玲，但會無條件支持鍾舒漫（中）。（資料圖片）

鍾舒漫勝訴庭外接受訪問 陳潔玲突然入鏡搶咪講嘢