鹿晗身陷限娘令又被指「辱華」　代言品牌涉台獨風波　他這樣回應

內地近日大動作整肅演藝圈追星文化，更祭出「限娘令」，大力撻伐花美男文化，是畸形審美的「娘們形象」，內地人氣男星鹿晗就名列其中，被官媒內地網旗下的「政視頻」拿照片來舉例，想不到在此限令出手前，他就惹上辱華風波，內地代言人鹿晗也趕緊宣布終止與鐘錶品牌Audemars Piguet的合約。



瑞士頂級鐘錶品牌Audemars Piguet總裁6月底時，受瑞士國際管理發展學院，邀請所發表的主題演講內容，他稱台灣是「一個非常技術導向的國家」，認為台灣是國家的說法引發內地網友不滿，群起在網路上出征，雖然Audemars Piguet在微博發文致歉，仍然無法平熄他們的怒火。

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內地代言人鹿晗快速切割，在日前透過工作室發表聲明，抨擊Audemars Piguet嚴重違反一個中國原則，因此決定即起終止與Audemars Piguet的合作關係，「國家利益高於一切，鹿晗先生與鹿晗工作室堅決捍衛國家主權和領土完整！」

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