全運會率先比賽Breaking　《這就是街舞3》冠軍楊凱任省隊總教練

2020東京奧運會結束一個月，殘奧會也於近日閉幕，今屆奧運新增了衝浪、滑板、競技攀岩、棒壘球以及空手道，吸引很多年輕人關注，而2024年的巴黎奧運會中，還會有街舞中的霹靂舞（Breaking）等項目加入，同時也成為今年西安全運會以及明年杭州亞運會的正式比賽項目，備受大眾期待。



近日，據內地媒體報道，《這！就是街舞》第三季冠軍楊凱出任四川省霹靂舞隊總教練，目前正帶領隊員備戰。據楊凱透露，他於今年6月正式簽約成為總教練，希望通過自己的經驗幫助隊員們在全運會上創造好成績。

四川省霹靂舞隊總教練楊凱。（微博@keven楊凱）

出生於1988年的楊凱是中國Bboy中的元老級人物，從接觸Breaking至今已近20年，所獲國內外冠軍無數，由2006年開始，更多次代表中國參加國際街舞賽事。街舞圈中流行著一句話：「不怕Bboy放大招，就怕Bboy會聽音樂」，楊凱就屬於兩者結合，battle實力相當強勁。而楊凱今年繼續參與了《這！就是街舞》第四季，現在節目這在播出中，表現依然出色。

楊凱去年是王一博戰隊一員，獲得節目第三季總冠軍。（微博@keven楊凱）