這就是街舞4 | Henry劉憲華Popping實力不俗　2V2 battle撼贏韓庚

由王一博、張藝興（Lay）、劉憲華（Henry）、韓庚擔任隊長的內地綜藝節目《這就是街舞4》集結了多位世界級舞者，比起前幾季的競技來講，今季更似是一場中外舞者的交流盛宴，各國頂尖舞者的battle場面，可謂在很多大賽中都難得一見。



47歲的Popper ACKY令在場所有舞者肅然起敬。（視頻截圖）

上半場兩大戰隊的2 VS 2 battle中，王一博一展驚人的Locking實力，同第二季冠軍葉音配合默契度超群，勝過張藝興與REI@GOGO BROTHERS的搭檔。而下半場的2 VS 2 battle中，迎來韓庚對戰Henry，兩人當年都是Super Junior-M成員，感情非常好，今次能夠同場參加節目，也勾起不少粉絲的回憶。兩隊隊長分別夥拍一位隊內舞者進行battle，Henry與近年比賽幾乎無敗績的Popper Poping C聯手，無論從編排、節奏、質感、Isolation等方面都發揮得不錯，令網友驚喜又意外：「挺出人意料的，沒想到跳舞跳得這麼好。」

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其實Henry在高中時期已經開始學習Popping，一年之後便開始參加比賽，在韓國出道後，也不時會練習Popping，實力不錯。甚至有網友表示：「劉憲華三個字，是在當今內地娛樂圈提到才華，我唯一能想到的idol名字。」眾所周知，Henry從小學習小提琴、鋼琴，造詣頗高，語言能力也非常強，今次更在節目中一展Popping實力，再度讓網友刮目相看。

Henry主動提出幫大家翻譯。（視頻截圖）

Henry於2008年以韓國男團Super Junior-M成員身份出道，但發展得並不順利，2014年3月發行第三張迷你專輯後，直至2018年Henry合約期滿，4年間並無任何團體回歸計劃。由2106年開始，Henry參與了不少中韓兩地的綜藝節目，工作重心慢慢轉移至內地，擔任多個不同類型真人騷《花樣姐姐2》、《嚮往的生活》前三季、《舞蹈風暴》等固定嘉賓，或者以飛行嘉賓模式參與錄製一兩集綜藝節目，亦有涉足電影界。縱觀Henry在各大節目中的表現，幾乎沒有什麼偶像包袱，平易近人，又會烘托氣氛，情商也受到網友力讚，在微博坐擁逾1200萬粉絲，IG亦有近千萬人追蹤，可謂人氣高漲，不過始終未能躋身流量位置。除此之外，Henry也曾因一些同女星之間的不當言語與肢體接觸行為引起爭議，有一段時間令很多觀眾都有些反感。

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總的說來，Henry到內地發展後，憑藉個人能力與態度圈粉無數，也是一位綜合實力強勁的偶像。