這就是街舞4 | 王一博Bouboo再續前緣　中外頂尖舞者到底有哪些？

由王一博、張藝興（Lay）、韓庚、劉憲華（Henry）擔任隊長的內地綜藝節目《這就是街舞》第四季於14日開播，今次不止集結了前三季中，國內的頂尖舞者，還邀請了很多外國甚至世界級的TOP舞者，這絕對是在任何國際比賽都難以見到的陣容！



第四季高手雲集。（微博@這就是街舞）

去年有份參加節目的法國hiphop舞者Bouboo（布布）今年亦有現身，他是法國hiphop夢之隊Criminalz舞團成員，2016年亞洲最大國際街舞賽事KOD（Keep On Dancing）法國冠軍，Battle實力相當強勁，王一博更是利用唯一一次特權將Bouboo收入隊中，再續上一季的緣分。而今次他的徒弟Rochka也加盟節目，同樣也是Criminalz舞團成員，2019年法國JD國際街舞大賽hiphop組全球總決賽亞軍。同樣曾獲Fusion Concept冠軍，非常全能。

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最令現場舞者驚喜的是，日本幾位殿堂級的舞者也有助陣節目。好似ACKY（彰英），擁有26年舞齡，日本國際街舞賽事OSN（Old School Night）Popping one on one battle的七屆冠軍，有指這是最難過海選的比賽，而ACKY可以有如此成績，實力可想而知，另外，他還是日本齊舞大賽JDD（JAPAN DANCE DELIGHT）的三屆冠軍。

非常令人尊敬的ACKY。（視頻截圖）

除此之外，兩隊平分Locking天下的組合GOGO BROTHERS和Hilty&Bosch堪稱神級人物，兩個組合代表了當時乃至現在Locking的Old school風格同New school風格，GOGO BROTHERS由阿部麗（Abel REI）同阿布優（Abel YUU）兩兄弟組成，他們的爸爸Tony Gogo是Locking祖師爺The Lockers的隊員之一，將Locking帶到日本，並得到廣泛發展，影響深遠，而GOGO BROTHERS子承父業，三、四歲起就開始學習Locking，六歲登台，一直到2002年。但也礙於父親的光環，缺乏自我創新的兩兄弟在2002年閉關了一年琢磨舞技，羿年再度回歸公眾視野，令人眼前一亮。兩人加快了舞蹈速度，令動作看起來更具起伏力同爆發力，在Old school的基礎上，融入更為凌厲的New school技巧，形成個性鮮明的風格，完成GOGO BROTHERS的成長蛻變，他們也是世界公認的最強Locking組合。

GOGO BROTHERS。（微博@這就是街舞）

Hilty&Bosch成立於1997年，至此之後，兩人幾乎拿遍了國內國外大大小小的獎項，亦是Locking的一大改革者，將略帶funky、詼諧、幽默形式的Locking，改為動作較快，力量加大，更加型格帥氣的風格，令不少人對Locking產生興趣。兩人的舞蹈乾淨利落，動作銜接流暢完美，受訪自如，齊舞部分整齊劃一，同步性極高，而solo又各有特色，且包括含很多高難度動作，予人強烈的視覺衝擊。

Hilty&Bosch是很多Locking舞者老師。（微博@這就是街舞）

當然，國內也有很多獲獎無數的舞者，包括韓宇、葉音、肖杰、楊凱、AC（雷曦）、亮亮（胡浩亮）、騰仔（錢騰）、喬治等，高手過招，絕對是一場街舞盛宴！