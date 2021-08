這就是街舞4 | 王一博Bouboo再續前緣　中外頂尖舞者到底有哪些？

由王一博、張藝興(Lay)、韓庚、劉憲華(Henry)擔任隊長的內地綜藝節目《這就是街舞》第四季於14日開播,今次不止集結了前三季中,國內的頂尖舞者,還邀請了很多外國甚至世界級的TOP舞者,這絕對是在任何國際比賽都難以見到的陣容!



第四季高手雲集。(微博@這就是街舞)

去年有份參加節目的法國hiphop舞者Bouboo(布布)今年亦有現身,他是法國hiphop夢之隊Criminalz舞團成員,2016年亞洲最大國際街舞賽事KOD(Keep On Dancing)法國冠軍,Battle實力相當強勁,王一博更是利用唯一一次特權將Bouboo收入隊中,再續上一季的緣分。而今次他的徒弟Rochka也加盟節目,同樣也是Criminalz舞團成員,2019年法國JD國際街舞大賽hiphop組全球總決賽亞軍。同樣曾獲Fusion Concept冠軍,非常全能。

最令現場舞者驚喜的是,日本幾位殿堂級的舞者也有助陣節目。好似ACKY(彰英),擁有26年舞齡,日本國際街舞賽事OSN(Old School Night)Popping one on one battle的七屆冠軍,有指這是最難過海選的比賽,而ACKY可以有如此成績,實力可想而知,另外,他還是日本齊舞大賽JDD(JAPAN DANCE DELIGHT)的三屆冠軍。

非常令人尊敬的ACKY。(視頻截圖)

除此之外,兩隊平分Locking天下的組合GOGO BROTHERS和Hilty&Bosch堪稱神級人物,兩個組合代表了當時乃至現在Locking的Old school風格同New school風格,GOGO BROTHERS由阿部麗(Abel REI)同阿布優(Abel YUU)兩兄弟組成,他們的爸爸Tony Gogo是Locking祖師爺The Lockers的隊員之一,將Locking帶到日本,並得到廣泛發展,影響深遠,而GOGO BROTHERS子承父業,三、四歲起就開始學習Locking,六歲登台,一直到2002年。但也礙於父親的光環,缺乏自我創新的兩兄弟在2002年閉關了一年琢磨舞技,羿年再度回歸公眾視野,令人眼前一亮。兩人加快了舞蹈速度,令動作看起來更具起伏力同爆發力,在Old school的基礎上,融入更為凌厲的New school技巧,形成個性鮮明的風格,完成GOGO BROTHERS的成長蛻變,他們也是世界公認的最強Locking組合。

GOGO BROTHERS。(微博@這就是街舞)

Hilty&Bosch成立於1997年,至此之後,兩人幾乎拿遍了國內國外大大小小的獎項,亦是Locking的一大改革者,將略帶funky、詼諧、幽默形式的Locking,改為動作較快,力量加大,更加型格帥氣的風格,令不少人對Locking產生興趣。兩人的舞蹈乾淨利落,動作銜接流暢完美,受訪自如,齊舞部分整齊劃一,同步性極高,而solo又各有特色,且包括含很多高難度動作,予人強烈的視覺衝擊。

Hilty&Bosch是很多Locking舞者老師。(微博@這就是街舞)

當然,國內也有很多獲獎無數的舞者,包括韓宇、葉音、肖杰、楊凱、AC(雷曦)、亮亮(胡浩亮)、騰仔(錢騰)、喬治等,高手過招,絕對是一場街舞盛宴!