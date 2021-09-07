郭可盈林文龍11歲愛女正式踏入中學階段　品學兼優被選做班長

郭可盈與林文龍在2004年結婚，2010年誕下寶貝女林天若（Tania），之後逐漸淡出幕前，專心相夫教女。而現年11歲的Tania不但遺傳了父母的優良基因，樣貌標緻，而且學業成績優異，在校內多次獲得獎項。今年7月，郭可盈同林文龍一起出席囡囡的小學畢業禮，而暑期過後，Tania正式踏入中學階段，迎接新挑戰，她更被選為班長，郭可盈都有留言為囡囡打氣：「好學生！開開心心精精神神出發上學去！」



林天若（Tania）正式踏入中學階段，更被選為班長。（IG@tanialam_ty）

+ 43

郭可盈多年來對Tania悉心栽培，Tania不但識畫畫、唱歌、彈鋼琴等，品學兼優的她更曾獲獎學金。而Tania就讀的保良局蔡繼有學校是近年相當受歡迎的一條龍男女私立學校，每年多達4000人報名，爭奪180個小一學位，教學模式傾向國際化，不分精英班不排名次，提供12年雙語國際文憑課程（IB），2021年IB放榜有6名狀元24名榜眼探花，成績驕人！自小成績優異的Tania在2018年被學校委任為風紀隊隊員，2019年時亦獲得學科獎學金，更連續三年奪得學科冠軍！