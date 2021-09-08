蔡嘉欣划獨木舟心情超興奮　比堅尼上陣獲陳詩欣大讚：國色天香

曾在2019年參選港姐的蔡嘉欣（Kayan），雖然最後落選，但就順利簽約TVB，自入行以來備受力捧，近期除了擔任節目《流行都市》主持外，亦有參演劇集《智能愛人》，實行綜藝、劇集雙線發展。本身已經是當紅KOL的Kayan不時在IG大曬靚相，日前她就分享了首度在香港划獨木舟的風景照，絕對是靚人靚景！
Kayan寫道：「今日由相思灣划獨木舟過去綠蛋島，之前玩過兩次獨木舟，一次在瑞士的Interlaken，一次在葡萄牙的最南邊Lagos，其實每一次玩獨木舟我都特別開心，可以距離大海這麼近，沿途又可以欣賞漂亮的大自然，溫柔的海浪聲也令人心境特別放鬆，總之我對kayaking的印象一向都十分良好。」相中可見海水非常清澈，而以比堅尼上陣的Kayan更大騷好身材，吸引大批粉絲留言大讚，當中陳詩欣更留言道：「國色天香，一笑傾城！」
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