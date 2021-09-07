59歲陳庭威轉戰內地發展打扮土豪　前亞視一哥曾演賭王紅極一時

曾是「亞視一哥」的陳庭威近年主力在內地發展，甚少在香港公開露面，日前寇鴻萍在社交平台曬出一系列聚會照片，並寫道：「謝謝四哥四嫂的安排和豐富的晚餐，能重遇TVB舊同事陳庭威。」相中陳庭威以淺藍色西裝外套配深色長褲，再戴上一副墨鏡，有型有款，但身形與過往相比明顯發福，而且打扮有種土豪的味道。



陳庭威自創「威」的手勢，在合照時好鍾意用。（微博@寇鴻萍Isabella）

現年59歲的陳庭威在1984年畢業於TVB藝員訓練班，與郭富城、曾華倩、邵美琪、黎美嫻等是同學，畢業後陸續參演了《新紮師兄續集》、《旭日背後》等，當中以《我本善良》中石家榮一角最為人熟悉，不過他在TVB的發展不算順利，而且因為他對異性過分熱情，因而被封為「人狼威」。直至1991年陳庭威轉投亞洲電視，憑着劇集《豪門》、《勝者為王》、《我來自潮州》等而人氣急升，他亦逐漸擺脫「人狼威」的污名，人氣一度遍及台灣。而陳庭威在拍攝《豪門》時，更與肥姐沈殿霞上契，感情要好。

陳庭威在劇集《勝者為王》中飾演賭王石志康，舉手投足都盡顯魅力。（影片截圖）

陳庭威是肥姐沈殿霞契仔。（影片截圖）

重溫過往演出：

+ 23

2001年陳庭威在拍完《8號巴士站站情》後就轉戰內地發展，除了四出登台演出之外，亦有繼續拍劇，他更獲邀擔任《潮汕烟雨之潮汕風雲》的男主角。而在感情方面，陳庭威曾公開過兩段戀情，早年他曾與陳雅倫拍拖4年，但在1988年決定分手，之後陳庭威在拍攝《新紮師兄續集》時與曾華倩結緣，兩人在1989年公開戀情，可惜最後還是分手收場，如今即將滿60歲的陳庭威至今都是單身，相比起當年的靚仔小生樣已經發福不少，他不時在微博曬出自己的近照，多數都是戴住副墨鏡，更已經成為他的招牌造型！

點擊下圖睇更多近照：

+ 13

第9期藝員訓練班聚會 彭皓鋒離巢封帝揚威國際宋芝齡生財有道

點擊下圖逐個睇：