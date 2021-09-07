溫碧霞疑耍大牌直播中途突離場　男主播爆料對方不滿被叫不老女神

近年不少藝人都加入直播帶貨行列，密密吸金，不過日前就有一位內地男主播劉杰銘在社交平台爆料指一位香港女星不但在直播中途突然叫停離場，令現場氣氛十分尷尬，事後還在化妝間指責他不懂規矩，不斷質問他：「你懂不懂規矩？你說話這麼難聽，你一上來你就衛生乾衛生乾，說話說得那麼難聽。」更不滿他對自己的稱呼：「你可以叫我的名字啊，為什麼要叫我不老女神？」雖然劉杰銘沒有公開女神的身份，但其後有網民推斷出他所講的正正就是溫碧霞。



內地男主播劉杰銘在社交平台爆料指一位香港女星耍大牌。（影片截圖）

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劉杰銘在片中解釋直播銷售的產品是由主辦方提供，而主辦方安排的第一樣產品就是衛生巾，並表示對方的團隊事前已經知情。至於「不老女神」的稱呼，他就表示也是主辦方安排：「我們的一個紅包口令就是不老女神。」所以他本人其實無意冒犯這位不老女神。根據劉杰銘所講，這位不老女神是講廣東話的，而他的口型亦洩露了她的真名，巧合的是溫碧霞事前亦有宣傳直播，而她當日的直播僅僅開播了16分鐘就叫停，種種線索都令人懷疑溫碧霞就是這位耍大牌的不老女神。

現年55歲的溫碧霞一向駐顏有術。（微博@溫碧霞irenewan）

現年55歲的溫碧霞一向駐顏有術，當年她憑劇集《火玫瑰》中海潮一角而走紅，她在劇集《封神榜》中更演活了被九尾狐上身妖惑紂王的妲己，妖艷嫵媚入型入格，至今都是經典，更被封為「最美妲己」。而溫碧霞多年來樣貌及身材都保養得宜，被公認為圈中的凍齡女神，她更不時在社交平台分享性感靚相，讓粉絲大飽眼福。今次鬧出耍大牌事件，但溫碧霞本人對此就未有回應。