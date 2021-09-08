陳戩浩被誤指衰十一意外爆紅　網民笑稱似影帝：旦哥都叫我劉青雲

現年22歲、在TVB劇集《七公主》中有演出的陳戩浩（Darryl），早前因為被網民誤認做涉嫌「衰十一」的24歲陳姓男演員而「一夜爆紅」兼成為傳媒追訪目標，直到最後疑犯因另有其人才證實其清白。陳戩浩笑言沒有因無辜被捲入醜聞而感太大壓力：「我自己冇做過，都第一時間澄清咗，我今年23歲啫，仲未24，而家仲係22歲，未生日添！我好慶幸（網民）冇真係針死我、攻擊我話『一定係你啊』，而家唯有由佢過去。」



（左起）陳戩浩、陳諾忠、丁樂鍶、鄺潔楹、李君妍、尹詩沛、梁百川及吳子冲今日（8日）出席劇集《七公主》宣傳活動。（陳順禎 攝）

陳戩浩早前因為被網民誤認做涉嫌「衰十一」的24歲陳姓男演員而「一夜爆紅」兼成為傳媒追訪目標。（陳順禎 攝）

陳戩浩找回清白之後，有不少網民都留言鼓勵他，更有不少人都直指他與劉青雲很似樣，原來他一直都有個花名叫做「青雲」：「可能係我條眉（比較濃密），細細個已經有人叫我『紫菜』、『毛毛蟲』，劉青雲係我三四年前參加訓練班時已經有人咁叫我，連旦哥（鄭丹瑞）都叫我做劉青雲，嚟緊我都有套劇《把關者們》係叫『劉青雲』！真係好多謝監製。」他笑言被封做「小劉青雲」是一大讚賞，希望之後有機會可以與劉青雲真人見面。

陳戩浩坦言感謝網民放過自己，亦很感謝有人留言為自己打氣。（陳順禎 攝）

有不少網民覺得陳戩浩與劉青雲有少少相似。（視覺中國）

陳戩浩有強勁的運動細胞，以前曾經是羽毛球隊成員。（陳順禎 攝）

除了拍劇之外，陳戩浩與陳嘉俊、何晉樂和林俊其近日組成「4S」一齊拍YouTube，影片內容主要以搞笑和無厘頭為主，但原來看似外向的他以前只是一個怕醜仔：「拍多啲對我自己幕前表現都有好處，唔會生疏，可以即刻睇番playback知道自己嘅不足，例如我個人唔夠開、講嘢又唔夠多，我以前細個係連買M記都要我家姐出去買，所以我而家社交好咗好多！」

陳戩浩與陳嘉俊、何晉樂和林俊其近日組成「4S」一齊拍YouTube，影片內容主要以搞笑和無厘頭為主。（Instagram：@4seasons_ssaw）