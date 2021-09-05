J.Arie公開13年前港大歌唱比賽海報：大家認得圖中幾多個人？

女歌手J.Arie早前在ViuTV綜藝節目《七救星》中，分享追夢背後的辛酸史受到網民巨大關注而人氣急升，她早前在Facebook分享一張13年前港大歌唱比賽的宣傳海報，叫廣大網民嘗試在海報中尋找熟悉的面孔：「究竟大家認得圖中幾多個人，估中有.....」隨即令不少網民偵探上身，逐個逐個望清楚。只見除了一眼看見當年做嘉賓的謝安琪在海報右下方之外，海報最下排最右面的參賽者就是當年讀法律系的J.Arie，另外還有網民認到最上排右二的男參賽者是當年仍是牙醫系學生的許廷鏗。有不少留言都表示最上排最左邊的男參賽者與ERROR成員肥仔（梁業）非常似樣，但由於未有資料顯示他是否港大的畢業生，因此未能證實其身份，只能猜測是人有相似！
七救星｜七仙羽幫J.Arie發達出絕招 親臨李嘉誠大宅求水有奇遇
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