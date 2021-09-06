梁朝偉自揭發住燒拍《2046》　Do姐爆偉仔年輕最愛夜蒲

梁朝偉近日因主演荷里活Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）而頻頻作宣傳，上星期他接受鄭裕玲（Do姐），而該段訪問今日（6日）在商台《口水多過浪花》節目中播出，分享今次拍Marvel電影的過程，並透露過去拍戲生涯不為人知的經歷。



梁朝偉早前接受Do姐訪問。（Instagram：@do_do_cheng）

兩位昔日拍檔攬住敘舊。（Instagram：@do_do_cheng）

Do姐和偉仔以前曾經在TVB拍過劇做過拍檔，她大爆偉仔年輕時非常喜愛夜蒲，自己一拍完劇就回家睡覺，但他卻一直說「我出去蒲吓先！」偉仔笑言今時不同往日：「以前係鍾意蒲，但我20幾30年前就無晒夜生活！呢啲係人生經驗來，嗰個年紀係應該要做呢啲嘢！」偉仔坦言現時的他有早睡早起的習慣，又經常自己一個人玩mountain biking、滑水和帆船等水上運動，而且尤其注重飲食平時喜歡食沙律或蕎麥麵，全因背後一段古：「主張健康我最少都有20年喇，因為我自己腸胃特別唔好，好容易食物中毒，開緊工嘅時候人哋唔知我有幾唔舒服，又講唔到畀人哋聽！」他又憶述之前拍《2046》時頂硬上的經歷：「拍緊戲病係好慘，病都要開工，王家衛都有話：『唔得，章子怡今日最後一日，你哋點都要嚟！』所以我發住燒都要繼續開工！」

梁朝偉憶述以前試過發住燒與章子怡拍戲。（《2046》劇照）

偉仔表示自己是一個踏不出舒適圈的人，今次接拍Marvel電影令他挑戰更多之前拍文藝片接觸不到的東西：「我呢幾年想做啲同我唔一樣嘅角色，想做下啲複雜啲嘅反派，個mindset（思想）都唔一樣，我都做咗30幾年，係時候要做啲唔一樣嘅嘢。」他直言拍電影中場面壯觀，但其實演員每日都是在廠中的綠幕前靠想像演戲，一拍就要連續拍10小時：「好stressed（大壓力）好frustrated（絕望），每日開工10個鐘，直情令我覺得好似以前喺電視台咁，但又拍得晒嘅，好intense（緊湊），中間冇break同唔放食飯！」不過，他亦大讚劇組效率高，而且安排和組織都很好非常專業，因此拍了四個月就完成所有戲份。

梁朝偉在《尚氣與十環幫傳奇》中有不少動作場面。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

Do姐憶述偉仔以前曾經對自己講過想在36歲退休，但卻一直堅持到現在戲約不斷，現時更挑戰拍荷里活電影，現時的偉仔可是想停下來？「開始嘅時候做演員係好辛苦，但唔係經過咁辛苦就唔會有今日嘅我，長大咗價值觀有唔同，最近10年我個人輕鬆咗，想做咪做！我冇俾一個限制自己一定要拍咩，唔係冇諗住退休，但攰咪抖下囉，如果有好有興趣嘅嘢就做！」

梁朝偉非常喜歡水上活動，他表示希望五年後的自己可以有多點時間嘗試玩各種不同的活動。（Instagram：@tonyleung_official）

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