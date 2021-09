梁朝偉自揭發住燒拍《2046》　Do姐爆偉仔年輕最愛夜蒲

梁朝偉近日因主演荷里活Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)而頻頻作宣傳,上星期他接受鄭裕玲(Do姐),而該段訪問今日(6日)在商台《口水多過浪花》節目中播出,分享今次拍Marvel電影的過程,並透露過去拍戲生涯不為人知的經歷。



梁朝偉早前接受Do姐訪問。(Instagram:@do_do_cheng)

兩位昔日拍檔攬住敘舊。(Instagram:@do_do_cheng)

Do姐和偉仔以前曾經在TVB拍過劇做過拍檔,她大爆偉仔年輕時非常喜愛夜蒲,自己一拍完劇就回家睡覺,但他卻一直說「我出去蒲吓先!」偉仔笑言今時不同往日:「以前係鍾意蒲,但我20幾30年前就無晒夜生活!呢啲係人生經驗來,嗰個年紀係應該要做呢啲嘢!」偉仔坦言現時的他有早睡早起的習慣,又經常自己一個人玩mountain biking、滑水和帆船等水上運動,而且尤其注重飲食平時喜歡食沙律或蕎麥麵,全因背後一段古:「主張健康我最少都有20年喇,因為我自己腸胃特別唔好,好容易食物中毒,開緊工嘅時候人哋唔知我有幾唔舒服,又講唔到畀人哋聽!」他又憶述之前拍《2046》時頂硬上的經歷:「拍緊戲病係好慘,病都要開工,王家衛都有話:『唔得,章子怡今日最後一日,你哋點都要嚟!』所以我發住燒都要繼續開工!」

梁朝偉憶述以前試過發住燒與章子怡拍戲。(《2046》劇照)

偉仔表示自己是一個踏不出舒適圈的人,今次接拍Marvel電影令他挑戰更多之前拍文藝片接觸不到的東西:「我呢幾年想做啲同我唔一樣嘅角色,想做下啲複雜啲嘅反派,個mindset(思想)都唔一樣,我都做咗30幾年,係時候要做啲唔一樣嘅嘢。」他直言拍電影中場面壯觀,但其實演員每日都是在廠中的綠幕前靠想像演戲,一拍就要連續拍10小時:「好stressed(大壓力)好frustrated(絕望),每日開工10個鐘,直情令我覺得好似以前喺電視台咁,但又拍得晒嘅,好intense(緊湊),中間冇break同唔放食飯!」不過,他亦大讚劇組效率高,而且安排和組織都很好非常專業,因此拍了四個月就完成所有戲份。

梁朝偉在《尚氣與十環幫傳奇》中有不少動作場面。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

Do姐憶述偉仔以前曾經對自己講過想在36歲退休,但卻一直堅持到現在戲約不斷,現時更挑戰拍荷里活電影,現時的偉仔可是想停下來?「開始嘅時候做演員係好辛苦,但唔係經過咁辛苦就唔會有今日嘅我,長大咗價值觀有唔同,最近10年我個人輕鬆咗,想做咪做!我冇俾一個限制自己一定要拍咩,唔係冇諗住退休,但攰咪抖下囉,如果有好有興趣嘅嘢就做!」

梁朝偉非常喜歡水上活動,他表示希望五年後的自己可以有多點時間嘗試玩各種不同的活動。(Instagram:@tonyleung_official)

+ 9

同場加映:《尚氣》陳法拉梁朝偉結婚照曝光 對比二人真實結婚相更傳統

+ 15

尚氣|外媒給予梁朝偉至高無上評價:超級英雄電影史上最佳演出