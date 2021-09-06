七救星｜被質疑「閃電鞭」招數冇用　七仙羽呼籲別太認真：笑一笑

風水師七仙羽（七師傅）近日踩過界做綜藝，主持個人ViuTV節目《七救星》幫一眾藝人出招轉運，卻憑一身天生的喜感而大受網民喜愛，她的「閃電鞭」亦因此成為全城熱話。雖然備受不少人喜愛，但都有批評聲音直踩七師傅不夠專業並質疑她所用的招數，對此她發文坦言「不用太認真，笑一笑，抹咗佢。」



七師傅主持的《七救星》非常受歡迎。（《七救星》影片截圖）

七師傅在Facebook上載一張與《七救星》主持及嘉賓的全體合照。（Facebook：七仙羽）

七師傅在Facebook上載一張與《七救星》主持及嘉賓的全體合照，並表示知道有觀眾反應兩極，有人想看下一季，亦有人覺得太騎呢：「令到全港市民日夜捧腹大笑，帶來正能量，令想自殺的人回頭，令到情緒病的人開懷，令到市民減壓，家庭和睦，實際《七救星》不止救了15個星，還救了港人，是個功德無量的節目。九成人問：七救星到底是搞笑還是認真？答：都有。因為如果劇情太認真太傳統風水式，真的好悶。九成人問：師傅幫人轉運為什麼不用正統傳統的方式去做？答：那你會看嗎？九成人問：專業形象不要了？答：實際比形象重要，不信看留言。」

七師傅在節目中打林作的一幕令網民捧腹大笑。（《七救星》影片截圖）

七師傅親自示範「閃電鞭」。（《七救星》影片截圖）

七師傅真的很有喜感。（《七救星》影片截圖）

七師傅笑言沒有所謂別人看待《七救星》是搞笑還是風水節目，因為每人的觀點與角度都不同，而且亦不介意他人問她是藝人還是風水師傅：「所有人都有千萬個身份，可以是師傅，也可以是父母的女兒，也可以是孩子母親，也可以是公司的上司，可以是主持，可以是居士，可以是太太，可以是孫女...九成九人問：閃電鞭丶千變萬化的招數有用嗎？答：不用太認真，笑一笑，抹左佢。」她笑言自己是一個從不計劃的人，因此無法回答會否拍《七救星2》：「愛怎樣就怎樣，順其自然，就像節目的對白，沒稿，想說什麼就說什麼，順勢表達！」

七師傅坦言沒有打算開拍第二季《七救星》，但能夠令市民捧腹大笑帶來正能量，就已經很開心。（IG@master_qi_xian_yu_）

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