梁百川遺憾好友張明偉離開《開心速遞》劇組：佢冇咗音樂會唔得！

梁百川（Patrick）今日（8日）與一眾TVB劇集《七公主》演員一同出席劇集宣傳活動，他透露自己用了一個月時間練劍，而平時私底下最喜歡踢足球，更是一名熱血球迷，即使翌日有工作要拍劇都不惜捱更抵夜看球賽。而他最喜歡的球隊則是曼聯，一講起愛隊就雙眼發光：「C朗，我好鍾意佢！我有儲好多曼聯嘅球衣，有兩三件係雲佩斯嘅，不過佢離開咗曼聯喇！」



（左起）陳戩浩、陳諾忠、丁樂鍶、鄺潔楹、李君妍、尹詩沛、梁百川及吳子冲今日（8日）出席劇集《七公主》宣傳活動。（陳順禎 攝）

梁百川透露自己於2017年參加藝員訓練班，因此發掘了演戲方面的興趣。（陳順禎 攝）

Patrick平時亦喜歡玩音樂，除了做主音之外，亦精通結他、貝斯和鋼琴等樂器，閒時常常與一班音樂發燒友夾band，《愛．回家之開心速遞》中飾演「佐治」的張明偉亦是其中一員：「我同佢好細個就識，佢係我鄰居細細個就一齊夾band，我同佢係哥哥咁樣！我知道佢係好醉心音樂嘅人，好鍾意玩音樂，佢冇音樂佢會唔得嘅！」Patrick坦言對於張明偉早前宣布離開劇組非常遺憾，覺得對方能夠有一個平台去玩音樂應該會覺得更加開心。

梁百川與張明偉原來由細識到大的鄰居兼band友。（Instagram：@pat_lpc）

梁百川認為張明偉是一個無法放棄音樂的人。（Instagram：@pat_lpc）