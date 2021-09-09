七公主劇透｜黃翠如天敵終於出現　唔通冇得大團圓要輸官司？

無綫劇集《七公主》第24集（9月9日）劇透



第23集講到，青桐（高海寧飾）成功遊說主編讓崎駿（陸永飾）畫小說封面，崎駿感激青桐，二人關係大進，崎駿更發現青桐暗藏心結。昭然（鄭子誠飾）為鼓勵楚瑜（鄺潔楹飾），約戰天鈞（李君妍飾）的教練。另一方面，楚瑜欲參加劍擊比賽，向一直鼓勵她的Uncle Ken傾訴，意外發現他的真正身份。雙兒（江嘉敏飾）誤會允基（丁子朗飾）在廁所偷拍她，怒打允基，美雅（劉佩玥飾）阻止並道出一個秘密……崎駿提出要陪青桐去加拿大找女兒，青桐卻指責崎駿多管閒事……美雅因感情煩惱要允基陪伴，允基送喝醉的她回酒店，想不到竟因此惹上官非！

陸永與高海寧鍚鍚竟然得呢幕？（劇集截圖）

👇👇👇點擊下圖睇上集精華片段👇👇👇

+ 8

以下內容有劇透！！！

以下內容有劇透！！！

以下內容有劇透！！！

最新一集（24）講到，語嫣（林夏薇飾）成為棟篤Bar的新老闆，積極督促王男（徐榮飾）準備表演棟篤笑的事宜。王男不勝煩擾，催促昭然追求語嫣，語嫣卻因事決定辭職，專心經營酒吧。司徒北（林韋辰飾）發現楚瑜對他表現親暱，以為她暗戀自己，遂找太太作擋箭牌……昭然特意為楚瑜挑選高大對手進行切磋，希望她增強自信參加比賽，迎戰宿敵天鈞。靈珊處理允基的官司，得知今次的檢控官是她的大學師姐、長勝的檢控官邱卓賢，而法官後來亦換了人選，令靈珊倍感壓力！

叫人快手追林夏薇。（劇集截圖）

👇👇👇點擊下圖睇下集精華片段👇👇👇

+ 8

同場加映：李思捷曾被封為季軍 話你知其餘9位當年「十大最討厭藝人」現況