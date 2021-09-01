李思捷曾被封為季軍　話你知其餘9位當年「十大最討厭藝人」現況

李思捷主持的新節目《思家大戰》在剛剛的周日上映，收視成績不錯，但感覺整個節目和思捷其實未完全掌握節奏，但相信往後的集數會更好。2018年有網民將他列為「十大最討厭藝人」的第三位，思捷現在依然非常正面，他曾接受訪問時說：「正到爆喇，因為呢樣嘢我記得喺2016年佢哋print出嚟嘅，咁而家到2021年再拎返出嚟講，咁就開心喇，因為我咁耐冇見大家，突然又有返noise。（仲記得你）係囉係囉，兩年我都冇蒲過頭，又攞返我嚟講，有人講吓都幾開心，你都知我性格，I don’t give a s_＿t。」

思捷對網民的負評非常正面。（陳順禎攝）

思捷曾在2018年成為網民票選「十大最討厭藝人」的季軍得主，當年其餘9位藝人近況又是如何呢？讓我們數一數吧！

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