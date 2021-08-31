TVB老化問題只限男主角？　大膽用新人24位花旦平均年齡32歲

早前報道過無綫（TVB）大股東黎瑞剛今年公開轟無綫（TVB）管理團隊以至節目均全面老化和製作技術落後於內地等問題，然而再有探討TVB劇集男主角的確面對嚴重老化問題，他們的平均年齡達42歲，面臨青黃不接的問題。

👇👇👇點撃下圖睇睇TVB男一的實際年齡👇👇👇

+ 18

不過，這樣的情況並沒有在發生在TVB的花旦上，近年有份做女一的女藝人們有24個，平均年齡少過小生們足足有10歲！當然，這得益著游嘉欣剛剛接拍一部只有五集的短劇，和沒有把米雪姐這位間中回來拍劇的前輩計算在內，而且也只是計女一的位置。24位花旦當中，只有3位年過四字頭，其餘大部分都集中在30-35歲！

👇👇👇點撃下圖睇睇TVB女一的實際年齡👇👇👇

+ 19

同場加映：最新TVB花旦排行榜｜有人想離巢地低下降 北上女星繼續上位