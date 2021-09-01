官媒用蔡徐坤圖借批「娘炮形象」　吳彥祖被印證是男人代表？

近半年多以來內地娛樂圈有多位藝人接連出事，從年初的鄭爽代孕棄養風波﹑吳亦凡涉強姦﹑錢楓涉下藥性侵等，亂象頻生令到不少官媒發聲表示需要整治封殺。繼整頓所謂的「飯圈文化」後，近日官媒「光明日報」就發表文章表示認為要遏制娛樂圈的「娘炮形象」，以糾正青少年的審美取向。

然而，「光明日報」是沒有指名道姓「娘炮藝人」，但官媒中國網旗下的「政視頻」就使用了鹿晗﹑蔡徐坤的照片，用作文字配圖去批評所謂的「娘炮形象」，惹來不少粉絲強烈不滿。

提起花美男，不少人第一時間會想起蔡徐坤﹑鹿晗。（視覺中國）

近年來不少男偶像行「花美男」路線，妝容嬌美﹑衣着華麗，有時候的確雌雄難辨。而對於這一些男偶像的行為，官媒稱為「娘炮形象」，覺得他們的行為舉止已經影響社會，更用「油頭粉面A4腰，矯揉造作蘭花指，一些舉止忸怩作態，喜歡撒嬌賣萌的小鮮肉」來形容他們。強調要糾正這一種病態的審美觀，要建立新時代的健康審美觀。

而在整篇文章中是沒有指名道姓「娘炮藝人」，但另一官媒「政視頻」雖然同樣地沒有指名道姓，但竟然使用了人氣偶像蔡徐坤﹑鹿晗的照片，用文字配圖去批評所謂的「娘炮形象」，指向性非常明顯，而鹿晗被使用的篇幅則較多，一共有三次，在他照片底下配上文字「雌雄難辨」﹑「使得社交媒體上烏煙瘴氣」，引來他們粉絲強烈不滿。

官媒配圖指向性特別強烈。（影片截圖）

粉絲上貼蔡徐坤肌肉照為他發聲。（微博圖片）

有粉絲直指不能用一個人的長相去批判到底是否是「娘炮」，對他們是非常不公平的。更無懼直批官媒：「身為官媒，不去批判那些真正有問題，傷風敗俗的人，倒來這裡先帶動輿論，發表帶有自己私心的東西？」而不少網友都加入討論，認為「不要以貌取人」，覺得一個人品德性格意志强與不强才是決定陽剛與否的標準。而蔡徐坤的粉絲亦立即上貼他的肌肉照進行反擊，力證他有陽剛一面。

在官媒眼中孫紅雷同吳彥祖是陽剛代表？（影片截圖）

另外，在「政視頻」影片尾聲，則使用了男星孫紅雷同吳彥祖的圖片作正面表述，配上文字「文化作品在審美上應該更加正向﹑豐富﹑多元，以文化人立德樹人，只有多管齊下，才有可能根本上扭轉這股畸形審美風氣。」意有所指男性該有的樣子就如同孫紅雷﹑吳彥祖這一種類型。而吳彥祖曾在多次「最有男人味」的排行榜上榜上有名，已是公認的最帥氣既有男人味魅力的男明星。

吳彥祖已被公認是最帥氣既有男人味的男明星。（視覺中國）