流量明星受廣電新規條影響？　王一博關曉彤臨時遭節目撤換

內地藝人王一博、關曉彤早前被爆出將共同合作出演央視的節目「第六屆全國少數民族文藝匯演」，還被網友曝光了二人綵排的花絮。沒想到近日節目正式錄影，卻已經看不見二人的蹤影，臨時遭到撤換不禁讓網友猜測，疑與近日整頓娛樂圈的新規條有關。
根據網友的爆料指出，原本王一博與關曉彤共同在節目「第六屆全國少數民族文藝匯演」中搭擋演出，二人與其他資深前輩一起進行朗誦表演，前不久網上還傳出他們身穿便服綵排的畫面，演出可信度非常之高。
未料節目日前正式錄影時，有眼尖的網友則發現朗誦表演環節竟然不見王一博、關曉彤的蹤影，似乎臨時遭到撤換讓外界有許多聯想。有網友猜測可能與近來官媒多次發聲表示需整頓娛樂圈的風氣有關，就好似廣電總局日前宣佈的8項新規，其中一項是「堅決抵制泛娛樂化」，清楚講明要嚴格把握演員同嘉賓選用。
而剛好前一陣子因為王一博同趙麗穎的粉絲在網上互罵，掀起有關單位關注。而「微博管理局」更找來趙麗穎、王一博工作室約談，最終以趙麗穎工作室被禁言與親自發聲道歉而告終此事。另外，更有傳王一博近期會被「冷處理」，暫時不會頻出現官方舞台表演。
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