張鈞甯被質疑是「台獨」拖累楊紫？　劇集《女心理師》傳被刪戲份

針對內地娛樂圈有不少明星接二連三出事，引來多間官媒發聲嚴厲批評，將他們視為失德藝人全面遭到業內封殺。隨之就引來他們過去同待播的作品遭到下架，因此有不少圈內藝人受到無妄之災，當中最慘的就是28歲的楊紫，其中一部大製作更注定要「入土為安」播出無期，讓不少粉絲感到心痛。

楊紫受到無妄之災，多部主演劇集播出無期。（楊紫微博圖片）

自2019年播出劇集《親愛的，熱愛的》紅遍兩岸三地後，楊紫的星途就一帆風順，成為「流量女星」的她更每每被網友同媒體拿來同迪麗熱巴比較，是內娛最備受關注的90後女明星之一。而這兩年多以來，她並沒有推出任何新作品，原本大家都好期待她同肖戰合作的劇集《餘生，請多指教》在9月8日播出，沒想到在快播出前，官方就在微博宣布劇集將會延播，令到不少粉絲超級失望。

《餘生，請多指教》宣布延播。（微博圖片）

官方延播的原因表明是因為「排播」問題所致，但網友認為事情不簡單，猜測可能與最近官方的發出整頓娛樂圈的「清朗行動」﹑廣電總局發出8條新規有關，事關楊紫同肖戰是「流量明星」，但廣電總局講到明「堅決反對唯流量論」﹑「堅決抵制泛娛樂化」等，要求嚴格把握演員的選用同表演風格等，而且肖戰的粉絲早前不斷被爆出多次為肖戰消費買榜等行為，此舉已經觸犯了「清朗行動」規條，所以在如此的敏感的情況下，《餘生，請多指教》才宣布延播，但目前仍然未知確實播出時間。

《餘生，請多指教》延播，可能同最近推出的政策有關？（《餘生，請多指教》微博圖片）

還有原本訂於在今年暑期檔播出的古裝劇《青簪行》，因為男主角吳亦凡涉強姦案一事導致播映無期。目前被警方作出正式刑事拘留的他，已經成為過街老鼠，其「渣男」形象深入民心，官方亦已經將他的劇照全面刪除，不少網友猜測其犯下的罪行如此嚴重（目前尚未有正式審判），該劇極大可能會「入土為安」播出之日遙遙無期。而在吳亦凡未出事之前，該劇討論度極高，畢竟是他的第一部古裝劇集，而且傳出製作費高達3億人民幣，如今因為他一個人使劇集化為灰燼，投資方﹑主演人員等絕對是最慘。

吳亦凡涉強姦案一事，導致《青簪行》播映無期。（微博圖片）

另外，最近因為台灣女星張鈞甯過去的碩士論文被翻出，題目為《我國演藝人員經濟管理之法制問題》，題目將台灣劃分為國家範疇，令她被質疑是「台獨」分子，引起軒然大波。雖然她已經立即發聲否認是台獨，但仍然未能平息風波。近日，更有網友發現其參演待播的劇集《女心理師》，張鈞甯已經不在主演名單中，更傳出她參演的六集戲份將被刪除，而官方劇集微博中亦看不見張鈞甯的動態，所以令大家猜想劇集有可能因為此事而被禁播。巧合的是楊紫亦是主演之一，其接二連三受到多件事情影響而主演作品播出無期，不禁令網友替她感到心痛，楊紫果真欠了點運氣。

張鈞甯被質疑是「台獨」。（視覺中國﹑微博圖片）