雞排妹鄭家純YouTube大尺度節目《深夜保健室》被停權：哭倒在地

台灣女星鄭家純（雞排妹）擁有甜美外表、火辣身材，加上直率的作風，獲得大批死忠粉絲追隨，不諱言談論兩性議題的她，主持的網路節目《深夜保健室》，以深入淺出的方式傳達性觀念，豈料近日卻無預警被停權，讓官方發出聲明直呼「哭倒在地」。



鄭家純主持的節目《深夜保健室》，以私密房事和兩性議題為主軸，邀請專家、醫師一起釐清迷思，大尺度主題經常引發熱議，沒想到節目臉書粉專在日前發文表示，YouTube頻道無預警遭到停權，目前竭盡全力處理中。

👇👇👇點圖放大看更多雞排妹鄭家純IG生活照👇👇👇

+ 14

【相關圖輯】疑似雞排妹鄭家純情慾對話外流 3張截圖惹全台網民暴動（點圖放大瀏覽👇👇👇）

製作團隊也向觀眾表達歉意，「頻道會員權益受影響的部分。如果頻道救得回來，我們會再提供補償方案，感謝各位的支持（哭倒在地）。」貼文曝光後，網友一片哀嚎，紛紛留言「被檢舉嗎」、「怎麼會這樣啊」、「希望可以被救回來！你們的頻道是我唯一一個加入會員的因為真的很支持和認同你們的內容分享」。

【相關圖輯】點圖放大重溫鄭家純《深夜保健室》：12星座性能力排行榜出爐 最後一名雞排妹大感意外👇👇👇

+ 7

【相關圖輯】點圖放大重溫鄭家純《深夜保健室》：邀AV達人揭女優慘況 連串荒謬真相嚇窒雞排妹👇👇👇

+ 22

【相關圖輯】點圖放大重溫鄭家純《深夜保健室》：程威銘分析三大常見性病 一種病無性交都會傳染？下體痕癢要小心👇👇👇

+ 15

延伸閱讀：

澎恰恰欠債驚傳下落不明！深夜傳訊：今晚是我最後一晚

【本文獲「TVBS」授權轉載。】