蛋蛋幾大先算正常？一高一低先至好　醫生教睪丸癌自我檢查3步驟

所謂預防勝於治療，定期自我檢查是識別身體狀況或病因的重要一環！「雞排妹」鄭家純主持的網絡節目《深夜保健室》日前請來泌尿科醫生程威銘及張美玉，講解男士睪丸常見Q&A，以及介紹「自摸」檢查的3個步驟，以便了解身體有否出現異狀，有助遠離睪丸癌！

「雞排妹」鄭家純主持的網絡節目《深夜保健室》日前請來泌尿科醫生程威銘及張美玉，講解睪丸常見Q&A。（「深夜保健室」授權）

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睪丸是男性私處最重要的部分之一，不但負責製造精子，亦製造男性賀爾蒙睪固酮。兩位醫生提到，不少有人誤會睪丸愈大就代表男性賀爾蒙愈多，但其實睪丸於發育完成後便不會再增大，正常形狀應為橢圓形，比乒乓球及高爾夫球稍大，約為3.5至4厘米長。一旦發現睪丸的突然增大，或許是積水、病變，甚至是有腫瘤的病徵，便應盡快求醫。

除了尺寸，2位醫生亦指很多男士或會關注睪丸的位置問題，指出睪丸一高一低，比起對稱反而更好，因雙腿合緊時2顆睪丸之間會有縫隙，不會出現「碰撞」而導致出現不適，但兩者高低差不應超過2厘米。至於觸感方面，睪丸摸起來應是柔軟而有彈性，觸摸時不會感到紅腫熱痛等感覺。他們亦舉出3個自我檢查的步驟，以便及早發現身體的異狀及識別相關疾病。

按圖看睪丸自我檢查3步驟及4個異常狀況▼▼▼（圖08-15）

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【本文已獲「深夜保健室」授權刊登】

02-03：正常睪丸的形狀應為橢圓形，比乒乓球及高爾夫球稍大，約為3.5至4厘米長。。（「深夜保健室」授權）

04-06：兩位醫生亦指出，兩邊睪丸一高一低，兩腳合併時不會出現「碰撞」而導致的不適，比起對稱反而更好，但兩者之間高低差不應超過2厘米。（「深夜保健室」授權）

07：睪丸摸起來應是柔軟而有彈性，觸摸時不會感到紅腫熱痛等感覺。（「深夜保健室」授權）

08-15：泌尿科醫生程威銘及張美玉建議男士每個月自我檢查睪丸，以便及早發現身體的異狀及識別相關疾病。（「深夜保健室」授權）

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