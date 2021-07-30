真實個案解構結紮手術！醫生：不影響性功能　過來人話呢步最痛

是否生兒育女是家庭計劃非常重要的一環，如夫婦決定不再生育，除了使用避孕套或服用避孕藥等方法，也有男士會選擇結紮作為「一勞永逸」的避孕方法。「雞排妹」鄭家純主持的網絡節目《深夜保健室》早前就提供真人實證，記錄了1名會員接受結紮手術的過程，並請來泌尿科醫生莊豐賓講解手術的詳細程序及一般人對結紮的迷思。



雞排妹（鄭家純）主持的網絡節目《深夜保健室》記錄了1名會員接受結紮手術的過程，並請來泌尿科醫生莊豐賓講解手術的詳細程序及一般人對結紮的迷思。 （「深夜保健室」授權）

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「雞排妹」鄭家純主持的網絡節目《深夜保健室》不時分享兩性關係及性知識，早前製作團隊跟拍會員「吟遊詩人」表受結紮手術的過程，希望破解觀眾的誤解及迷思。鄭家純請來負責手術的泌尿科醫生莊豐賓，先講解手術過程。或許有人以為接受結紮後便代表性能力全失，事實上手術僅花約30分鐘便完成，而過程只會將男性的兩條輸精管分別剪斷，電燒後再結紮，防止精子進入儲精囊一拼製成精液，並不會影響性能力或性慾。

即按下圖了解結紮手術詳細過程▼▼▼

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莊豐賓指，結紮手術最重要是前3天到後5天，病人不應在這段時間進行劇烈運動，而手術前後2星期亦不建議行房。至於男士們最關注的也許是手術過程中會否很痛，在節目中接受結紮的過來人分享，手術最痛的1個步驟竟非切斷輸精管的程序，反而是注射麻醉針的一下，而固定切斷輸精管的過程則會有「被人踢到陰囊」的感覺。

莊豐賓指，男士於結紮手術前後2星期亦不建議行房。（「深夜保健室」授權）

莊豐賓也分享了與結紮手術相關的迷思，指結紮後不代表身體不會製造精子，即使曾經結紮也能以微創手術的方法重新「接通」輸精管，或在副睪丸抽取精子作人工受孕之用。他續指，正常男性的精液中，只有1至2%為精子，其餘則為水、蛋白質及前列腺素等組成的精漿，因此結紮後不代表不會射精，只是精液的成分中將不包括精子。

【本文已獲「深夜保健室」授權刊登】

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