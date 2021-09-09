披荊斬棘的哥哥 | 張智霖難過跳舞關　獲Bridge鼓勵欲收其做契仔

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》迎來第二次公演「第二十五小時演唱會」，8個部落兩兩聯盟，擦出不同的火花。今次公演分為上、下半場，每組自行分配聲樂曲目與表演曲目的出場部分，而演出次序方面，由於陳小春x Bridge部落火力值最高，因此擁有最終決定權，兩首歌都選擇壓軸。



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今次4個聯盟部落在演出方面都不錯。陳小春x Bridge部落選擇先行表演聲樂曲目《往事只能回味》。節目組給予這首歌的定義是：「如果人的記憶，可以選擇性清除，但有一個記憶，你會一直留著，為此，你演唱了這首歌……」張智霖（Chilam）大方表白太太袁詠儀（靚靚）：「就是碰到我太太的那一刻吧。愛情裏面，我覺得這個初心很重要，所以我的手機，我老婆打給我的（電話時）都是她剛認識不久的照片，我覺得就是她。」而陳小春表示：「我就保留我爸爸，因為我很久沒有見他，小時候我記得我媽媽幫我洗澡的時候，收音機裏面播的那個『甜蜜蜜……』美好哦，這個畫面，那為什麼不存下來？」

由於陳小春x Bridge部落因表現最差慘被音樂總監陳偉倫派發「加油小紅牌」，幾位哥哥可謂壓力倍增，尤其是Chilam，在跳舞方面遇到很大困難，他直言：「其實我就是一個特別不自戀的人，所以那個事情對我來說，是有難度的。可能也是想太多，心裏就會變得比較機器化。表演的時候，在我心中始終不是一個在玩的事情。」不過在Chilam有些灰心的時候，部落中年紀最小的Bridge給予他很大的鼓勵，還帶動全隊與他一起練習，氣氛愉悅，令Chilam放鬆不少，在訪問中，Chilam也對Bridge讚不絕口：「我覺得他很好，而且就是很懂事。雖然他已經27歲，然後已經結婚，還有孩子，可是在我的眼中，他就是個子小小的，很聰明，很得體，我就是想跟他說：『你可以做我的乾兒子嗎？』。」夜晚在房中，Chilam對Bridge表達了心意，Bridge大感樂意：「智霖哥這個乾兒子我當定了。」

《往事只能回味》由Chilam、梁漢文（Edmond）、陳小春、謝天華、GAI（周延）、Bridge演繹，舞台上打造了三個不同的場景，呈現出時光交疊的概念，創意十足，六人都以復古造型出場，同歌曲契合度滿滿。Rap、vocal、舞蹈分工明細，相當吸睛，尤其是Chilam的獨角戲部分，一身白色民國風格西裝，溫文儒雅，對著玻璃屏陶醉跳起曼波舞，一舉一動韻味十足，似足一個小劇場，令人憶起哥哥張國榮在電影《阿飛正傳》中的一段獨舞，非常感動。而廣東話、重慶話以及普通話的融合效果也很是驚喜，觀眾對此更是有讚無彈，陷入Chilam的魅力中無法自拔，紛紛喊話：「請多多出賣色相。」

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表演完後，Chilam笑言自己將第一次「扭屁股」獻給了舞台，引起全場尖叫，最終陳小春x Bridge部落在上半場獲得第二名，成績不錯。

點擊下圖睇Chilam曼波舞部分：