Penthouse 3︱大結局再多3人慘死　狗血劇原來都有Happy Ending？

韓國人氣狗血劇《The Penthouse 3》（內地譯《頂樓3》）今晚（10日）終於播出大結局，相信觀眾都非常好奇一眾主角的最終下場。上集李智雅被金素妍推落崖生死未卜，今集就揭開她是生是死，究竟嚴基俊會否死完再翻生呢？



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Penthouse 3︱大結局5大預測 嚴基俊或未死詭異笑容有暗示？

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「恩星」大義滅親指證金素妍，她更在庭上激動割頸！（SBS截圖）

《The Penthouse 3》大結局一開場交代了李智雅墮海後失蹤，金素妍被捕後，立即就殺害柳真等案件上庭。即使金素妍不認罪假裝痴呆，但女兒「恩星」決定大義滅親指證母親，一次供出金素妍所有罪行，在證據確鑿情況下最終被判無期徒刑。三年後，金素妍在獄警幫助下獲外出見女兒一面，但她只敢在遠處看着對方。金素妍把這次當成是見「恩星」的最後一面，最終留下遺書服藥自殺。

金素妍被判無期徒刑，她更在獄中親自剪走一把長髮。（SBS截圖）

見到「恩星」生活過得滿意，了結心事的金素妍服藥自殺。（SBS截圖）

按圖睇金素妍剪髮及自殺可憐一幕：

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「羅娜」回國後，終於與「碩勳」有有情人終成眷屬。（SBS截圖）

李智雅墮海後失蹤後，竟出現在「羅娜」公演現場？（SBS截圖）

三年後學有所成的「羅娜」亦以最高聲樂家身份回國表演，但現場竟見到失蹤的李智雅的身影。可是，這時劇情又跳回三年前，原來李智雅墮海前並沒有帶上朴殷碩預先準備的定位裝置，內疚為報仇害死更多人的她，竟然是自己跳下海自殺。後來她的屍體更被通知尋回，無法接受失去愛人的朴殷碩也跟着離世，即三年後出現在的「羅娜」表演上的李智雅及朴殷碩都並不存在。

事實上，李智雅的屍體三年前已被尋回。（SBS截圖）

失去愛人的朴殷碩也傷心離世，二人從來沒有出現過在「羅娜」公演上。（SBS截圖）

而最後一幕中，李智雅駕車說「願意和我一同走嗎？」邀請朴殷碩，原來只是二人死後的畫面。兩人疑似在天堂再續前緣，更一同牽着紅繩走進隧道，說着等着要與重要的人見面，上演了另類的Happy Ending。早前就有劇迷猜測過，預告中草地的的場面可能代表李智雅上了天堂，似乎有些少相同。

李智雅的出現，原來只是在夢中。（SBS截圖）

兩人一同去見重要的人，狗血劇中上演了另類的Happy Ending。（SBS截圖）

按圖睇最後李智雅和朴殷碩的「Happy Ending」：