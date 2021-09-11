演鬥聽｜鄭俊弘被笑太細激動回應　王梓軒打完場：個拉鏈比較幼！

周六晚《演鬥聽》第五集，陣容有hip hop界始祖24味成員嘅Ghost Style，他破天荒隻身亮相音樂電視節目，又有新晉rap得跳得嘅Delta T （蛋撻頭），鄭俊弘及胡鴻鈞更進行音樂battle。

今次真係好齊人，唔知佢哋失唔失魂？

在重點環節「我點你作」當中，鄭俊弘將男人會犯嘅一件瘀是「冇拉褲鏈」，用作素材，即場創作《火車未到站》，胡鴻鈞用了ig一個post創作「刀削面」，而評判方面更請來拉丁美洲嘅全能音樂人Chris Polanco （陳杰）。

梓軒邀請了拉丁美洲的全能音樂人Chris Polanco (陳杰)任評判。

今集Fred將冇拉褲鏈嘅瘀事用作素材，話：「濕濕碎啦！（係咪好釋放？）拉拉鏈成日都……你唔好彩，今日我拉咗喇！其實經過嗰次之後，我就好謹慎，每一次上台前我都會幫人睇埋有冇拉拉鏈，見到啲同事我會話『拉拉鏈、拉拉鏈，ok？good show！』」

Fred用了一個「冇拉褲鏈」嘅ig post來用作〈我點你作〉素材，並即場創作歌曲《火車未到站》。

拍攝時，Fred自爆經常冇拉褲鏈，去完洗手間未知係咪掛住洗手而忘記拉褲鏈，「有一次開記者會，我唔記得拉褲鏈，咁就俾記者影咗出嚟！之後我啲fans就cap番新聞同幅圖俾我，好瘀㗎！」，Fred指好彩同樣是黑色，所以唔太覺！此話一出，即被演鬥band笑他「好彩細咗少少」，被笑「細」，Fred反應甚大反問：「咩細呀？」梓軒立即打圓場咁話：「個拉鏈比較幼！」

Fred被演鬥band笑「細」，當然嬲嬲豬啦。

對於上《演鬥聽》，每位嘉賓都要玩創作，Hubert話：「今次上《演鬥聽》嘅主題對我嚟講都好困難，因為係關於啲rap同hip hop嘢，喺我隔離嘅Delta T （蛋撻頭）絕對係表表者。」對於Hubert派高帽，Delta T尷尬地話：「我最困難就係Hubert，有個勁嘅前輩喺度，我好大壓力，（你講到口震震喎！)少少啦！不過有佢頂住，對面有Ghost Style我都安心啲！」

今次《演鬥聽》撮合了胡鴻鈞同Delta T合作。

Hubert續指：「我希望冇影響到你啦！頭先Chris話唔鍾意我哋嗰隊呀！但係就鍾意佢囉！所以應該唔鍾意我囉！（有冇失望？）冇、冇、冇，因為今次我覺得係嚟玩同朝聖，我覺得rap呢一門係……我從來都好尊重同埋啲rapper好犀利，特別係啲free style嘅環節，真係好考佢哋嘅即興能力同對生活觸覺嘅靈敏度。我覺得Delta T爭少少贏，佢一個打兩個，係我衰，係我不濟……」

Delta T除了rap得跳得，仲好有喜感。

首次以個人身份亮相電視節目嘅Ghost Style，大讚節目very good，不過拍攝時間長：「個team好正，有好多好叻嘅音樂人，如果得我一個人，可能……冇咁好聽囉！拍攝少少long day！鬚根都出嚟喇！」

Ghost Style首次以個人身份亮相電視節目。

梓軒指在不同時間認識Ghost Style同Fred，話：「好多謝佢哋嘅信任，一個全新嘅節目，未出街嘅，所以大家都係搏嘅，你都係信我上嚟玩。」原來阿Fred係Ghost Style粉絲，Fred話：「我好欣賞Ghost Style，我今日都好抑制住自己……頭先我好casual咁同佢講嘅……」梓軒話：「其實我哋個騷除咗玩音樂之外，仲可以撮合到唔同嘅音樂人合作。」話口未完，Hubert已經同Delta T密斟，有意合作！

梓軒邀請了Ghost Style同鄭俊弘任嘉賓，原來Fred係Ghost Style嘅粉絲。

Hubert坦言：「我都希望同一啲唔同領域嘅音樂人去crossover，因為音樂係有無限可能性，（試吓rap？）rap交番俾專業嘅，我自己唱好擅長嘅嘢。」

👇👇👇即睇更多節目精彩畫面👇👇👇

+ 10

同場加映：李思捷曾被封為季軍 話你知其餘9位當年「十大最討厭藝人」現況