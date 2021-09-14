秦嵐新劇《關於唐醫生的一切》演心臟科醫生　孖魏大勛上演姐弟戀

《關於唐醫生的一切》講述外科醫生唐佳瑜 （秦嵐飾） 成功研發中國國產人工心臟的過程，創下中國國內心臟外科的歷史；在感情方面，唐佳瑜也與多次合作的麻醉醫生葉奕明 （魏大勛飾）最終走在一起。《理智派生活》演出幹練職場女菁英的秦嵐，首次詮釋醫生的角色，一身白色制服的醫生造型很有代入感，而男主則由在《平凡的榮耀》飾演職場小白的魏大勛，當姊弟戀專門戶的秦嵐遇到魏大勛弟弟，二人在劇中的感情戲會如何發展呢？值得期待！



劇情簡介

外科醫生唐佳瑜 （秦嵐飾）自國外回國後，即被任命為安和濟生醫院心臟中心主任，並成立重病組，開始主導研發國產人工心臟；起初，因唐佳瑜空降身分遭到眾人抵制，但是她憑自己高難手術的技術，證明了自己的實力，同時也將下屬們一一收服，在這過程中，身為主刀醫生與麻醉醫生葉奕明 （魏大勛飾）因多次合作之下，兩人日漸熟悉。

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然而當首位人工心臟的受試者手術失敗，在感情上也因前夫 （王耀慶飾）的突然到訪而受阻，唐佳瑜經歷了事業和感情的人生雙重低潮，故無奈遠赴先天性心臟病高發地區，在從手術中重拾起對外科醫學的熱情，再次回到醫院，推動研製國產人工心臟，最終在醫院眾人的幫助下，唐佳瑜成功研發出國產人工心臟，創下國內心臟外科的歷史，在感情上，唐佳瑜與葉奕明找到屬於他們的幸福。

角色介紹（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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上映資訊

拍攝期間：2021.4.27 ~ 2021.8.27

開播時間：2021年

頻道平臺：台灣愛奇藝

導演： 溫德光

主演： 秦嵐、魏大勛、高露、黃覺、王耀慶、彭楊

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