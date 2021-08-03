苗僑偉張孝全懸疑劇《天目危機》勁燒腦！盤點八月12套必睇內地劇

2021年八月開播電視劇是暑假檔第二戰，以時裝言情劇霸屏！多位流量男神輪番上陣，有《長安如故》任嘉倫、《人生若如初見》李現、《餘生請多指教》肖戰，以及《夢醒長安》成毅等，各自帶來刻骨銘心的甜虐CP，搶佔芳心，哪一組CP讓人無法招架呢？！



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長安如故

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：預計2021.08

主演卡司：任嘉倫、白鹿、李宜儒、王星越、原若航、吳曼思

電視劇《長安如故》是《一生一世》的前世故事，都出自於墨寶非寶作品，而這兩部也正巧都由任嘉倫、白鹿主演，前生今世由同主演延續，絕對是優勢！《長安如故》是「前世」的故事、背景為古代，世說高官貴女崔時宜為太子指腹為婚的太子妃，但太后為了鞏固太子勢力，卻讓時宜從小在坐擁70萬大軍的南辰王府學習，也牽起小南辰王周生辰與崔時宜的兩世姻緣。

上游

開播平台：優酷

開播時間：2021.08.02

主演卡司：王瑞昌、胡意璇、陳博豪、戚硯笛、姜卓君、譚泉

電視劇《上游》改編自明前雨後的小說《眼淚的上游》，述說六個年輕人的暗戀與治療的青春歲月；此部由《雙世寵妃》王瑞昌、《賀先生的戀戀不忘》胡意璇主演，讓人好奇正在好評熱播的《賀先生的戀戀不忘》，胡意璇又將帶來怎樣的甜蜜愛戀呢？！

一生一世

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：預計2021.08

主演卡司：任嘉倫、白鹿、此沙、王悅伊、王瑞欣、駱明劼

改編自墨寶非寶的小說《一生一世美人骨》，是延續《長安如故》的續篇，《長安如故》是古代篇，《一生一世》是現代篇，相同的主角，從古代到現代的感情糾葛，此生兩人的感情是否有好結局呢？！主演仍由任嘉倫、白鹿擔當，相同主演飾演兩代故事，一氣呵成的連貫性，讓觀眾非常滿意！

夢醒長安

開播平台：芒果TV

開播時間：預計2021.08

主演卡司：成毅、張予曦、宣璐、韓棟

電視劇《夢醒長安》，述說家族被滿門、雖倖存但離散的雙生姊妹，多年後一個成為少年天子的護衛，一個成為為家族復仇的殺手，朝堂陰謀、親情、愛情交錯糾葛的故事；由《琉璃》成毅、張予曦主演，在《琉璃》中是妹婿與姐姐，這次飾演情人，讓人好奇這組的CP感如何？！此部催播已久，近期傳聞改名《與君歌》即將開播，希望能順利開播！

世界微塵裡

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：預計2021.08

主演卡司：吳宣儀、畢雯珺、張柏嘉、劉特、萬籽麟

電視劇《世界微塵裡》改編自木浮生的同名小說，敘述圖書館員曾鯉一次看牙邂逅了牙醫師艾景初，爾後一同經歷幾次相處漸生好感，此時曾鯉的初戀正巧是艾景初的摯友，從國外回來並對曾鯉展開追求，愛情與友情的三角習題就此展開；由《斗羅大陸》吳宣儀、《漂亮書生》畢雯珺主演，木浮生的作品自《獨家記憶》博得好評之後，令人也很期待這部的開播。

餘生請多指教

開播平台：WeTV、騰訊視頻

開播時間：預計2021.08

主演卡司：楊紫、肖戰、胡丹丹、張瀚文、呂鵬、劉啟恆

電視劇《餘生請多指教》改編自柏林石匠的同名小說，述說一個對愛情無感的醫生，與一個人生面臨重大轉折的音樂才女，以醫生、病患家屬的身份在醫院邂逅，經歷了人生轉變、互相扶持，最後相愛的浪漫故事；主演由2019年暑假爆紅的兩部電視劇，《陳情令》的肖戰與《親愛的熱愛的》的楊紫聯手，官宣後就關注度爆棚，等待了幾乎兩年的時間，希望本月能順利播出！

雲南蟲谷

開播平台：WeTV

開播時間：預計2021.08

主演卡司：潘粵明、張雨綺、姜超

電視劇《鬼吹燈之雲南蟲谷》改編自 天下霸唱的名著「鬼吹燈」系列，此部故事接續《龍嶺迷窟》，摸金三人組為了解除詛咒的雮塵珠，進入雲南境內的古滇國，在此又引發一場刺激的冒險；此部與電視劇《怒晴湘西》、《龍嶺迷窟》都由費振翔執導，摸金三人組也是原班人馬，由潘粵明、張雨綺、姜超飾演，並且在《龍嶺迷窟》大結局時曝光精彩預告，緊密的連貫性讓粉滿意、期待播出！

一見傾心

開播平台：優酷

開播時間：預計2021.08

主演卡司：陳星旭、張婧儀、林俊彥、陳欣予、蔡宇航

電視劇《一見傾心》故事述說邪魅少帥譚玹霖與財閥千金沐婉卿的高燃愛戀，男主是《東宮》飾演壞壞惹人愛的太子陳星旭，這次換上民國時期的軍裝，痞帥的氣質、腹黑的人設，滿滿的制服禁慾感，讓觀眾非常期待這場民國偶像劇的戀愛故事！

天目危機

開播平台：芒果TV

開播時間：預計2021.08

主演卡司：張睿、劉學義、苗僑偉、張孝全、何杜娟

電視劇《天目危機》是一部懸疑燒腦劇，故事述說熱心於科學的物理學學生，因為母親捲入一場交通事故，讓他陷入別人安排的陷，為了脫離控制，踏進了一個匪徒的犯罪蜘蛛網的世界；此部由張睿、劉學義、張孝全、苗僑偉等實力派演員合作，讓觀眾非常期待！

我的砍價女王

開播平台：優酷

開播時間：預計2021.08

主演卡司：林更新、吳謹言、吳奇隆、王鶴潤、馬思超

電視劇《我的砍價女王》述說在訂婚宴上無故被未婚夫拋棄的夏淺，決心投入事業，成為代人砍價的高手，因此結識了長盛酒店老闆盛哲寧，在業務合作頻繁之下，兩人從誤會到賞識對方的才能，直到萌生情愫，最後互相扶持成長，收穫愛情與事業的故事。

人生若如初見

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：預計2021.08

主演卡司：李現、春夏、魏大勛、朱亞文、周游

電視劇《人生若如初見》述說電競界女神童謠（程瀟 飾），與電競界男神陸思誠（許凱 飾）聯手在業界闖出一片天，並在一次次的並肩作戰，燃起愛苗、成為電影圈俠侶；男主由《招搖》、《從前有座靈劍山》許凱，與《天醒之路》、《靈域》程瀟搭檔，因兩位主演以古裝戲為多，這次出演時裝電競題材，劇照曝光後口碑不錯，更讓觀眾期待能盡快播出。

昔有琉璃瓦

開播平台：優酷

開播時間：預計2021.08

主演卡司：林一、陳鈺琪、鄒廷威、晏紫東、天愛、孫凱

電視劇《昔有琉璃瓦》述說電競界女神童謠（程瀟 飾），與電競界男神陸思誠（許凱 飾）聯手在業界闖出一片天，並在一次次的並肩作戰，燃起愛苗、成為電影圈俠侶；男主由《招搖》、《從前有座靈劍山》許凱，與《天醒之路》、《靈域》程瀟搭檔，因兩位主演以古裝戲為多，這次出演時裝電競題材，劇照曝光後口碑不錯，更讓觀眾期待能盡快播出。

八月即將開播的戲劇，簡直被各時代、各題材的「言情劇」攻佔，並且都是俊男美女的高顏值組合，保證隨便pick哪一部都可以「甜滿」暑假！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2021陸劇》星漢燦爛｜ 吳磊、趙露思主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】