請吃飯的姐姐︱蔡少芬曾「逼婚」朱茵　初入行在前輩面前扮成熟

「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉（Monica）、洪欣四位閨密這邊廂錄製真人騷《請吃飯的姐姐》，張晉同黃貫中在那邊廂參加綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，節目一開始Ada同朱茵就在欣賞另一半的初舞台，相當Sweet。



四位閨蜜圍在一起看《披荊斬棘的哥哥》。（視頻截圖）

節目中，由於宋雨琦的好奇心，朱茵再次講述了同黃貫中的相識、相知、步入婚姻殿堂的經過。兩人原本不知道做了上、下樓的鄰居，因為黃貫中家「漏水」而結識，之後男方的狗仔走丟，好幾次跑到朱茵家門口，又一起找狗仔，然後才成為朋友。 維持兩年朋友關係之後，兩人在狗展被拍到，但黃貫中並未因此退縮，令朱茵覺得很少見，在一起17年才正式結婚，更曾被Ada逼問「你到底會不會結婚，你不能這樣不結婚」，被四人笑指是「媽媽」。

每次「港普F4」在一起，總有聊不完的話題與放不完的笑彈，還分享過不少個人成長經歷。Ada透露，自己以前很內向，剛剛入行的時候，完全不敢說話：「我真的害怕，我害怕如果我告訴別人我的事情，明天報紙就會登了，然後因為我17歲就選香港小姐，我就覺得我要裝大人，我不要說話，不要給人知道我裏面其實什麼都沒有。」她憶述以前同袁詠儀（靚靚）、劉青雲合作拍戲時，自己經常在旁邊看書，因為不敢跟大明星聊天，更大讚靚靚好人：「袁詠儀很好，買了一些書送給我看，她以為我喜歡看書，所以她送給我。但其實，她不知道我是拿書來掩飾自己的害羞。」

Ada在1995年曾同劉青雲、靚靚合作電影《山水有相逢》。（視頻截圖）

談起追求夢想，Ada直言覺得自己很幸運，在競選完香港小姐之後，就可以去拍戲：「當然，我第一部就給人罵了，因為是演壞人的角色。然後我出門在街上，有個人就拖著他兒子說：『那個不就是蔡少芬嗎！記住，不要跟那些女人說話，很壞的！』我心裏面就想哭了你知道嗎，雖然我覺得是不是因為我演得好，所以你討厭我。但是真的演得不好，因為他們就不停地說，我是誇張的，我是不好看的那種。」Ada甚至一度自我質疑「是不是進錯行了，演技那麼爛」，而陳法蓉解釋：「我們香港小姐沒有像她們這樣學過，我們都沒有人教我們怎麼演戲。」於是，Ada便開始自己磨練演技，逐漸找到自己的表演方式。

1993年，Ada在電影《如來神掌再戰江湖》中首次做反派，飾演天香。（劇照）

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