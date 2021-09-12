楊丞琳IG公開演唱會花絮　小鬼離世前為好友拍30秒影片惹哭粉絲

台灣女歌手楊丞琳去年11月在台北小巨蛋舉行一連三場出道20周年演唱會《Like A Star世界巡迴演唱會》，昨日（11日）她在Instagram公開演唱會幕後花絮，楊丞琳的前經理人、粉絲、媽媽和好友們陳妍希、「4 in love」成員黃小柔和張棋惠在影片中分享了楊丞琳演藝生涯中不為人知的故事。已故男星小鬼（黃鴻升）去年因突然離世無緣親身支持楊丞琳，但原來他早就已經偷偷為對方拍片，大讚她是恆星般的存在，而他的驚喜登場更令粉絲們相當感動不禁流下淚來：「有一種友情是小鬼和丞琳！」



楊丞琳去年11月於台北小巨蛋舉行第二場出道20周年《Like A Star世界巡迴演唱會》。

楊丞琳小時候就已經很想成為明星。（Instagram：@rainie77）

楊丞琳小時候的照片亦一併被公開。（Instagram：@rainie77）

「4 in love」成員黃小柔和張棋惠拍片分享楊丞琳的為人。（Instagram：@rainie77）

陳妍希亦有拍片祝福好友。（Instagram：@rainie77）

小鬼眾所周知是楊丞琳的高中同學兼初戀男友，更是楊丞琳加入演藝圈的見證人之一，因此他的祝福顯得尤其有份量。他以「高中好友 鴻升」身份拍攝接近30秒的影片，大讚楊丞琳的是一個非常認真的人：「她做的每一件事她的喜好，跟她的人生中的規劃，幾乎都跟表演有關係，然後她希望她自己愈來愈好一直堆疊上去。」20年過去，小鬼表示見證了楊丞琳的成長和改變：「我可以感受她依然自得，做很多事情她很自在，然後也很放鬆。」

小鬼是見證了楊丞琳的成長和改變的人。（Instagram：@rainie77）

小鬼大讚楊丞琳的是一個非常認真的人。（Instagram：@rainie77）

他又形容楊丞琳由於一粒星星一樣：「她覺得，沒有大家她就不會成為一個明星，像一顆星星一樣，她的發亮，來自於大家給的掌聲。她是一個明星，她也會是一個恆星，會一直在那。」影片的結尾亦參考了小鬼的話成為結語：「是你們，形成我的光芒，謝謝你們，讓我像是一顆星星。」

小鬼形容楊丞琳由於一粒星星一樣。（Instagram：@rainie77）

小鬼形容楊丞琳會是一個恆星。（Instagram：@rainie77）

小鬼的驚喜登場更令粉絲們相當感動不禁流下淚來。（Instagram：@rainie77）

影片的結尾亦參考了小鬼的話成為結語：「是你們，形成我的光芒，謝謝你們，讓我像是一顆星星。」（Instagram：@rainie77）

丞琳去年在演唱會上透露，小鬼於8月底時錄音拜託她留三張11月7日演唱會的門票：「丞琳，我可以厚臉皮跟你要11月7號三個位子嗎？我聽了語音不知道幾次，語氣我永遠都記得」，然而這段說話卻成為了他離世前最後留給自己的語音訊息。雖然小鬼無法如期出席看楊丞琳的演唱會，不過他的經理人Dino依然有到場，除了代表小鬼以「鴻升」的名義送花籃給楊丞琳，更攜同代表小鬼的666公仔坐在他的位子上。

楊丞琳於15歲時與小鬼相戀。（Instagram：@rainie77）

楊丞琳感謝小鬼出現在自己的生命中。（Instagram：@aes_alien）

兩人雖然出道之前已經分手，但經過超過20年的洗禮，他們早已將昔日的感情昇華成家人般一樣的存在，楊丞琳更曾對外表示能夠遇上小鬼是用盡了她一輩子的福氣。楊丞琳在去年演唱會上自爆，2010年推出的《匿名的好友》這首歌其實本來是寫給小鬼，演唱時不禁眼泛淚光，一度哽咽，皆因當中的歌詞句句都是自己想跟小鬼講的說話：「回憶裡被愛那股激動」、「提起你名字心還跳動」、「也許我們當時年紀真的太小，從那懵懵懂懂走進各自天空」、「不能握的手從此匿名的朋友」、「其實我的執著依然執著，卻決心和你不再聯絡」、「不能握的手卻比愛人更長久」、「只有失去的擁有最永久」。

楊丞琳三年前舉行《青春住了誰世界巡迴演唱會》時，邀請了小鬼做嘉賓一同合唱《海波浪》，更指出對方是最貼切「青春住了誰」主題的人。（楊丞琳IG：@rainie77）

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