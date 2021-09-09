82歲劉詩昆為愛女準備五億教育基金　隨時再與太太生多兩個

現年82歲的內地國寶級鋼琴家劉詩昆，去年打破賭王何鴻燊78歲做爸爸的紀錄，與44歲太太孫穎於去年誕下女兒「貝貝」劉蓓蓓而引起外界關注。老來得女的劉詩昆將10個月大的愛女捧在手掌心愛錫，據悉更已經準備了五億教育基金給愛女，務求她一踏足世上就能夠一世無憂。



劉詩昆去年11月再做爸爸，44歲太太孫穎去年在美國誕下重6.15磅的女兒。（微博圖片）

劉詩昆上星期更請攝影師到家中為他們一家三口影全家福，太太更特意準備了三十套Hermès、Dior、D&G等名牌BB衫給愛女換上，在鋼琴、餐枱、草地等每個角落都擺好甫士，誓要將愛女每一個可愛的面貌一一影低。

劉詩昆已經準備了五億教育基金給愛女。（FB／＠車淑梅）

日前香港有傳媒報道稱，透過兩人的好友得知，劉詩昆和孫穎成立了一個五億的教育基金，除了有貝貝的名字之外，還可以加上兩個小朋友的名字，暗示兩人有再生育的計劃。而孫穎而替貝貝捐出十萬元的利是錢，給杜葉錫恩教育基金，幫助有需要的學生。劉詩昆已經年事已高，不過見到愛女就馬上活力充沛，試過一小時內入房間偷看女兒六次，太太孫穎有見及此，坦言老公內心非常年輕，希望可以再多生兩個弟弟，讓她可以有兩個伴一同成長。

劉詩昆和孫穎成立了一個五億的教育基金給愛女。（微博圖片）