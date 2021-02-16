華岡五人幫「重組」？　黃爸爸代替小鬼與楊丞琳許瑋甯合照勁溫馨

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台灣藝人黃鴻升（小鬼）於去年9月16日突然在家中離世，他的家人、好友和女友至今仍然對他相當不捨，周不時都會在Instagram分享過去與小鬼曾經一起度過的快樂點滴。距離他離開人世五個月，小鬼的高中好友成員之一的Beachboi在Instagram上載一張與「華岡五人幫」的合照，而代替小鬼入鏡的則是小鬼的爸爸，溫馨無比的畫面令人不禁鼻頭一酸。

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於去年9月離世，終年36歲。

「華岡五人幫」由小鬼、楊丞琳、許瑋甯以及兩位圈外人組成，他們由高中時代起已經相識22載，每年大時大節、各人生日都會聚在一起慶祝，感情相當堅固。自從小鬼離世後，他的妹妹堅強地陪伴爸爸走出陰霾，經常發出正能量鼓勵粉絲，小鬼的好友們以及華岡五人幫經常亦代替小鬼與黃爸爸一起過節，令年紀老邁的黃爸爸臉上再次出現幸福的表情，相信天上的小鬼一定感到相當安慰。

小鬼生前相當愛家。（Instagram：@aes_alien）

小鬼的妹妹黃婷婷早前上載與黃爸爸的合照，兩人後面還有小鬼的照片。（IG：@teen520）

小鬼的爸爸（右）與楊丞琳（左）、許瑋甯（中）等四位小鬼的高中好友影「華岡五人幫」合照。（Instagram：@beachboi3860）

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