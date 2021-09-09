花姐生日被Edan姜濤公開醜照　嬲到忍唔住反擊：今日內要道歉！

撰文：趙允琳
出版：更新：

男團MIRROR十二位成員一直視經理人花姐（黃慧君）作自己的親媽媽一樣，今年在母親節時更化身孝順仔特意送上花束兼寫心意卡，氹到花姐勁感動。不過，出名愛「搞搞震」的Edan（呂爵安）及姜濤等人竟然膽敢在花姐49歲生日「作反」，在Instagram公開多張花姐的醜照，令花姐忍不住反擊，要求對方於今日之內要公開道歉！

男團MIRROR十二位成員一直視經理人花姐（上排右三）作自己的親媽媽。（Instagram：@ahfa0908）
MIRROR全體上下今年在母親節時化身孝順仔特意為花姐送上花束兼寫心意卡，氹到花姐勁感動。（Instagram：@ahfa0908）

Edan在Instagram上載一張花姐說話時瞇起雙眼的狼狽照片，並手寫出「HB（Happy Birthday）」的字眼祝賀花姐生日快樂，並用細字寫上「一直在玩命」，花姐隨即轉發道「多謝woo（喎），你對我咁好，一定要回禮！」然後她上載一張疑似Edan赤裸上身的照片，並用大大個反眼表情符號遮住，要脅對方道：「今日內唔公開道歉，呢張相就......」花姐一出手，嚇到Edan馬上出來道歉，並出動到公開妹妹小如豬小時候的可愛照片出來賠罪：「對不起，是我錯了！」

只不過一山還有一山高，除了Edan之外，姜濤都不是省油的燈，他公開了一張花姐藐嘴望住鏡頭笑唧出雙下巴的照片，花姐的態度馬上放軟：「你放過我啦！」就連之後AK（江𤒹生）公開花姐舊照笑稱「好耐無（冇）見過你jawline（下顎線）」、以及Stanley（邱士縉）將花姐換臉成印度公主的惡搞影片，花姐都已經再沒還擊之力，只能笑住接受祝福。

+3
吳子冲身高187cm加唔少分　自爆獲邀做馬德鐘對手：喺酒吧抽佢水梁百川遺憾好友張明偉離開《開心速遞》劇組：佢冇咗音樂會唔得！陳戩浩被誤指衰十一意外爆紅　網民笑稱似影帝：旦哥都叫我劉青雲TVB主播賴凱靖離巢　前主播現況逐個捉邊個發展得最好？偶像應援愈來愈誇張　包飛機唔算最勁　有人送埋偶像上太空？張寶兒IG公開性感寫真　大讚袁偉豪影相超專業勁過攝影師Cardi B宣布誕子公開新照　蓋LV毛氈名牌不離身反成焦點梁朝偉自揭發住燒拍《2046》　Do姐爆偉仔年輕最愛夜蒲
MIRROR
姜濤
呂爵安 Edan
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
花姐（黃慧君）
香港藝人動向
發表評論...