花姐生日被Edan姜濤公開醜照　嬲到忍唔住反擊：今日內要道歉！

男團MIRROR十二位成員一直視經理人花姐（黃慧君）作自己的親媽媽一樣，今年在母親節時更化身孝順仔特意送上花束兼寫心意卡，氹到花姐勁感動。不過，出名愛「搞搞震」的Edan（呂爵安）及姜濤等人竟然膽敢在花姐49歲生日「作反」，在Instagram公開多張花姐的醜照，令花姐忍不住反擊，要求對方於今日之內要公開道歉！



男團MIRROR十二位成員一直視經理人花姐（上排右三）作自己的親媽媽。（Instagram：@ahfa0908）

MIRROR全體上下今年在母親節時化身孝順仔特意為花姐送上花束兼寫心意卡，氹到花姐勁感動。（Instagram：@ahfa0908）

Edan在Instagram上載一張花姐說話時瞇起雙眼的狼狽照片，並手寫出「HB（Happy Birthday）」的字眼祝賀花姐生日快樂，並用細字寫上「一直在玩命」，花姐隨即轉發道「多謝woo（喎），你對我咁好，一定要回禮！」然後她上載一張疑似Edan赤裸上身的照片，並用大大個反眼表情符號遮住，要脅對方道：「今日內唔公開道歉，呢張相就......」花姐一出手，嚇到Edan馬上出來道歉，並出動到公開妹妹小如豬小時候的可愛照片出來賠罪：「對不起，是我錯了！」

只不過一山還有一山高，除了Edan之外，姜濤都不是省油的燈，他公開了一張花姐藐嘴望住鏡頭笑唧出雙下巴的照片，花姐的態度馬上放軟：「你放過我啦！」就連之後AK（江𤒹生）公開花姐舊照笑稱「好耐無（冇）見過你jawline（下顎線）」、以及Stanley（邱士縉）將花姐換臉成印度公主的惡搞影片，花姐都已經再沒還擊之力，只能笑住接受祝福。