花姐生日被Edan姜濤公開醜照　嬲到忍唔住反擊：今日內要道歉！

男團MIRROR十二位成員一直視經理人花姐（黃慧君）作自己的親媽媽一樣，今年在母親節時更化身孝順仔特意送上花束兼寫心意卡，氹到花姐勁感動。不過，出名愛「搞搞震」的Edan（呂爵安）及姜濤等人竟然膽敢在花姐49歲生日「作反」，在Instagram公開多張花姐的醜照，令花姐忍不住反擊，要求對方於今日之內要公開道歉！
Edan在Instagram上載一張花姐說話時瞇起雙眼的狼狽照片，並手寫出「HB（Happy Birthday）」的字眼祝賀花姐生日快樂，並用細字寫上「一直在玩命」，花姐隨即轉發道「多謝woo（喎），你對我咁好，一定要回禮！」然後她上載一張疑似Edan赤裸上身的照片，並用大大個反眼表情符號遮住，要脅對方道：「今日內唔公開道歉，呢張相就......」花姐一出手，嚇到Edan馬上出來道歉，並出動到公開妹妹小如豬小時候的可愛照片出來賠罪：「對不起，是我錯了！」
只不過一山還有一山高，除了Edan之外，姜濤都不是省油的燈，他公開了一張花姐藐嘴望住鏡頭笑唧出雙下巴的照片，花姐的態度馬上放軟：「你放過我啦！」就連之後AK（江𤒹生）公開花姐舊照笑稱「好耐無（冇）見過你jawline（下顎線）」、以及Stanley（邱士縉）將花姐換臉成印度公主的惡搞影片，花姐都已經再沒還擊之力，只能笑住接受祝福。
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