S.H.E慶祝成軍20周年　盤點各地最長壽女子組合

Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）和Ella（陳嘉樺）於2001年組成女子團體S.H.E，成為現今華語歌壇上最具影響力的長壽女子團體之一，昨日（11日）她們各自在Instagram上載合體照慶祝S.H.E成軍20周年，獲不少粉絲慨歎回憶湧現，紛紛留言希望她們可以再合體出新歌。



Selina、Hebe和Ella昨日（11日）上載合照慶祝S.H.E成軍20周年。（Instagram：@hebe_tien_0330）

像S.H.E一樣大紅大紫的女團雖然有很多，但當中有部分都只是曇花一現難逃解散命運，能夠像她們一樣走過10年、甚至20年的女子團體卻少之又少，就盛產KPOP女團的韓國，仍活躍歌壇的出道10年以上女團其實十隻手指數得晒，不過，最長壽的韓國女團卻不是2007年出道的少女時代，有一對四人組合比她們走得更遠！

少女時代在韓國非常具影響力，不過都不是韓國最長壽的女團。（網上圖片）

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