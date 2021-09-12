大佬B吳志雄嫁女榮升岳父　婚宴眾星雲集新娘戴6對龍鳳鈪貴氣十足

曾在《古惑仔之人在江湖》中飾演「大佬B」的吳志雄自從淡出影圈後，轉戰內地發展，除了四出登台唱歌之外，還進軍飲食界，在內地開設私房菜及火鍋店，生意搞得有聲有色，吳志雄更經常宴請一班好友，一盡店主之誼。日前莊思敏曬出一系列照片，並寫道：「恭喜志雄哥嫁女，美美的新娘也是我的好妹妹，祝你永遠幸福快樂。」雖然吳志雄已經淡出娛圈，但在圈中人緣甚廣的他依然獲得不少昔日好友包括羅蘭、劉偉強、林國斌、盧惠光、肥媽Maria Cordero、黃伊汶、泳兒等到場祝賀！



吳志雄同女兒感情好好。（微博@吳志雄）

榮升岳父的吳志雄有型有款！（微博@莊思敏）

相中所見婚宴在一間酒店舉行，當晚的菜色鮑魚、魚翅、乳豬等應有盡有，而榮升岳父的吳志雄身穿藍色西裝，打扮有型有款，新娘戴着六對龍鳳鈪，頸上掛着三層大金豬，看起來貴氣十足。當晚新娘一共換了兩套衫，分別是婚紗及喜服，雖然她身形嬌小，但十分優雅大體，而新郎亦官仔骨骨，兩人相當合襯。在晚宴上，肥媽送了一對龍鳳鈪給新娘子，而王晶太太丁德君同王子涵亦有到場，已經年過60歲的丁德君保養得宜，氣質出眾，今次露面亦十分難得。

王晶太太丁德君同女兒王子涵亦有到場祝賀。（微博@莊思敏）

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現年67歲的吳志雄出身江湖，後來透過主演電影《監獄風雲》而進入影圈，而《古惑仔》中的陳浩南就是以他的故事為藍本，在戲中飾演大佬B的吳志雄亦深入民心。不過吳志雄在1999年因投資失利而負債累累，人生跌至谷底，翌年有傳當時他帶着僅餘的200元到內地投靠朋友，之後開始在內地登台演出，有指他高峰期一個月唱20多場，每月收入過百萬元，如今他的飲食生意亦愈做愈大。雖然吳志雄外表粗豪，但對太太同仔女就照顧有加，兩人育有三子一女，吳志雄更將家人的名字紋在身上，展現鐵漢柔情的一面！

吳志雄的飲食生意亦愈做愈大。（微博@吳志雄）