苗僑偉現身溫哥華被粉絲捕獲大方合照　探仔女順便打理眼鏡生意？

苗僑偉（三哥）與戚美珍（三嫂）結婚至今31年恩愛如昔，兩人育有大女苗彤（Phoebe）及兒子苗俊（Murphy），一對仔女都在加拿大溫哥華留學，畢業後留在當地發展，而三哥同三嫂一有時間就會飛去溫哥華同仔女團聚。日前有網民在溫哥華偶遇三哥，並在社交平台Post出合照，大讚三哥不但有型有款，更親和力十足！



苗僑偉（三哥）與戚美珍（三嫂）育有一仔一女，一家四口好幸福！（微博@WeareMiu苗僑偉戚美珍）

相中三哥戴着Cap帽同墨鏡，大方同粉絲影合照，據這位幸運粉絲所講，三哥近期經常在列治文（Richmond）商圈的拉麵店及奶茶店出現，已經有不少人都曾在那一帶見過他。而另一位網民亦透露曾在高爾夫球場見到三哥打波，更大讚他姿勢標準，球技出色！

其實除了因為一對仔女仔溫哥華定居之外，三哥在當地亦有投資生意，早在90年代他就開始經營眼鏡生意，高峰時期不但在香港開了50間分店，成為全港最大的眼鏡連鎖店之一，一年營業額達2億幾港元，更積極開拓加拿大及內地市場，後來他以高價售出香港業務，僅保留海外的眼鏡生意，現時他在溫哥華、上海、寧波、無錫等地仍有經營眼鏡店。

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