香港小姐2021｜李亞男準備回歸幕前　讚王祖藍眼光好：佢都好識揀

《2021香港小姐競選》完美落幕，冠軍由8號宋宛穎奪得，而亞軍就是15號梁凱晴，季軍是14號邵初，邵初同時獲得「友誼小姐」，而10號楊培琳就意外成為「最上鏡小姐」得主。除了一班佳麗的表現備受關注之外，在場的嘉賓亦令人驚喜，當中同樣是選美出身的李亞男（Leanne）亦有到場，她在接受娛樂新聞台訪問時更笑言回想起自己當年參選國際華裔小姐時的經歷：「好感動，見到佢哋就諗返起自己N年前啦！好似唔係過咗好耐。」



冠軍由8號宋宛穎奪得，亞軍是15號梁凱晴，季軍則為14號邵初。（資料圖片）

李亞男（Leanne）同樣是選美出身。（影片截圖）

Leanne與王祖藍結婚六年以來一直恩愛，兩人更經常在社交平台大放閃光彈，不過祖藍在今年初榮升無綫首席創意官後，自然變得更忙，問到她會不會幫老公物色人選時，Leanne就信心十足：「佢唔需要我嘅眼光，因為佢都好識揀啦！但會幫佢其他囉，譬如湊囡囡呀，屋企嘅嘢佢冇時間去完全顧及。其實佢不嬲都忙嘅，只有更忙，但佢好好嘅，就算幾忙都會抽時間出嚟，星期六一定係Family time，唔會忙到好麻木嗰隻。」

Leanne與王祖藍育有兩個寶貝女，一家四口好幸福。（IG@therivergirl）

Leanne自從婚後就減少幕前演出，先後誕下兩個寶貝女的她專心照顧家庭，但她就表示依然有意回歸幕前：「我都準備好隨時有幕前工作，但一定唔會好似以前咁樣好忙呀，見唔到啲小朋友呀，因為我都要陪住佢哋成長，希望多啲機會見到大家。」

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香港小姐2021｜三甲出爐 8號宋宛穎奪冠關楓馨大熱倒灶