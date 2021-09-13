香港小姐2021丨冠軍宋宛穎深夜凱旋　婆婆大數家族選美威水史

港姐宋宛穎昨晚（12日）成功封后，成為香港小姐冠軍，繼媽媽文寶雪成為1990年澳門小姐亞軍後，家族再一次有人在選美比賽中贏得獎項。無綫馬不停蹄在深夜與宋宛穎做家訪，一班親戚坐定定接迎宋宛穎凱旋。

冠軍宋宛穎，家族好多人贏過選美。（梁碧玲攝）

TVB晚上約2點左右與宋宛穎一起凱旋。（影片截圖）

宋宛穎婆婆喜上眉梢，大數家族威水史，原來除了文寶雪與宋宛穎母女，宋宛穎母親一輩亦有人贏過選美冠軍，婆婆一輩亦有人贏過加拿大小姐及三藩市小姐。婆婆又透露文寶雪是今次奪冠幕後功臣，宋宛穎說：「媽咪真係軍師，每一餐都要佢批准，影相俾佢睇，要佢通過先可以食。」宋宛穎多謝媽咪中肯：「唔好會指出我缺點，好會讚我好好。」至於婆婆對宋宛穎有一番評價：「今日化妝好靚，但問答都係差少少，有待進步。」

有小妹妹更戴上玩具后冠迎接！（影片截圖）

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