把關者們 | 三大看點你要知　時隔21年TVB再拍海關劇有收視保證

無綫（TVB）劇集《智能愛人》結束後，由袁偉豪、陳家樂、黃智雯、王奕敏、劉佩玥主演的《把關者們》接下9點30分的黃金時段。《把關者們》以查案和職能為題材，雖然新鮮度及話題度未必如《智能愛人》般高，但由於是觀眾熟悉的題材，故相信收視將四平八穩有保證。

TVB時隔21年再推出以海關為題材的劇集，上一套是2000年的《雷霆第一關》，由汪明荃、王喜、宣萱坐陣，劇中汪阿姐用塑膠袋制服走私販，將其甩落海中，盡顯好身手，蔚為經典。

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