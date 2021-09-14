鬼同你OT｜敖嘉年演活無數反派　去年終上位與鄭丹瑞齊齊做男一

田蕊妮、胡定欣和陳豪主演的《鬼同你OT》近日在TVB翡翠台深宵時段重播，這部2015年播映的劇集當年憑一人一鬼「神同步」的戲碼令兩位女主角人氣急升，更在《萬千星輝頒獎典禮2015》中包攬「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」兩項大獎。其實劇中其他配角們都非常搶鏡，當年正上位之際的敖嘉年演活了愛落井下石和狗眼看人低的「陳查理Charlie」，更因為在劇集後半段放反轉成為終極大反派之一，看到觀眾眼火爆獲提名當年的「最佳男配角」。



敖嘉年在《鬼同你OT》演活了愛落井下石和狗眼看人低的「陳查理Charlie」。（《鬼同你OT》影片截圖）

敖嘉年第一部出演的劇集為《封神榜》，在劇中飾演「木吒」一角而受到關注，但之後都並未有太多演出機會一直做閒角，直到於《巾幗梟雄》 才鹹魚大翻身，憑敗家仔「蔣必文」這個反派角色奪得「飛躍進步男藝員」，之後就開拓了其反派之路，成為二世祖和奸角專業戶。不過，他之後在《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演命運悲慘兼單純善良的爛好人「排骨」原先不被看好，直到他在其中一場被人拿槍指着頭爆喊的戲碼才令觀眾發現他原來連喊戲都演得出色，成為不少人心中演技精湛的全能演員，更憑該角色入圍「最佳男配角」最後五強，創事業高峰。

敖嘉年第一部出演的劇集為《封神榜》，在劇中飾演「木吒」一角而受到關注。（IG：@ngokanin）

09年敖嘉年以《巾幗梟雄》蔣必文獲「飛躍進步男藝員」。有別於過往嘅「飛躍男」模式，敖嘉年於獲獎後未見被公司力捧，一直游走於二、三線之間，至2016年他因北上發展，而由經理人合約改簽部頭合約。（VCG）

《巾幗梟雄》的二世祖蔣必文，是敖嘉年的成名作，更贏得該年的「飛躍進步男藝員」獎。（網上圖片）

敖嘉年在《巾幗梟雄之義海豪情》飾演命運悲慘兼單純善良的爛好人「排骨」，令人刮目相看。（《巾幗梟雄之義海豪情》）

然而，敖嘉年的演藝之路之後都未有太大的突破，又再演了一堆二世祖和奸角，在《鬼同你OT》飾演關禮傑的走狗，性格欺善怕惡又無事生非，與田蕊妮經常有針鋒相對的場面。他曾經講過，自己看回自己演奸角的片段都好討厭自己，如果出街見到有小朋友想與自己影相，都會跟他們說不要學劇中的自己如此惡劣。敖嘉年於2016年由經理人合約改成簽部頭合約前往內地發展，又拍電影又去商演，更與太太一起開廣告公司，更在事業低潮期考了電單車牌和24噸貨車牌，為自己謀定後路。他於去年1月一度宣布離開TVB，但在十個月後以自由身形式回巢拍《欺詐劇團》，與鄭丹瑞拍住上齊齊做男主角。

敖嘉年（前排中）去年年尾以自由身形式回巢拍《欺詐劇團》，與鄭丹瑞拍住上齊齊做男主角。（TVB）

敖嘉年在《伙記辦大事》演的奸角都令人印象深刻。（網上截圖）

敖嘉年在事業低潮期，不但考了電單車牌，更考獲24噸貨車牌，為自己謀定後路。（Instagram圖片）

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