三台收視報告｜港姐決賽收視報捷　靠張學友搶走ViuTV觀眾？

三台收視報告又再出爐，今次的日期是9月6日至9月12日。今次報告重點肯定是剛剛完結的《2021香港小姐競選決賽》，連曾志偉在活動上也要立即公佈收視，證明他是滿意的。雖然如此，不過劇集收視卻一般，今周竟然三套劇齊齊下跌，兩套黃金檔劇集即使結局篇也無補於事。



先講《2021香港小姐競選決賽》，今次錄得24.5點，對比上星期的《開心大綜藝之暑假玩到盡》（17點）和《思家大戰》（16.7點）明顯高出不少，而當天的跨平台（計上 myTV SUPER）直播收視26.1點，而張學友出場的時間更錄得最高27.4點，達180萬觀眾。這個收視的確是大騷應該有的，比港姐準決賽收視18.6點高出不少，但是其實這個數字比上年是下跌了，上年港姐決賽直播收視27.6點，最高直播收視28.9點，兩個數字跟今次對比都不約而同地高出1.5點。

今年港姐收視比上屆遜色。（葉志明攝）

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而被外界視為競爭對手的ViuTV，在昨日的這個時段沒有變陣，依然是《健康要Fact Check》和《Chill Club》，分別錄得2.5點和1.5點，有留意開收視報告的朋友，相信也看得出兩者收視都跌了大約1點的水平，這兩個節目平時分別都見3點和2點的水平，今次突然跌穿，很有可能是被港姐決賽搶去收視，始終除了是大騷之餘，張學友也是一個極吸引的賣點。

張學友有一定的號召力。（梁碧玲攝）

雖然《2021香港小姐競選決賽》成績合格，但劇集方面TVB就不太理想，竟然三套劇集比起上星期都是下跌，而且兩套黃金檔劇集在今周更是結局篇！《愛．回家之開心速遞》由22.2點跌至21點，《七公主》由21.9點跌至21.4點，《智能愛人》由19.2點跌至18.4點，放在星期六的大結局成績也是一般，《七公主》只有21.2點，而《智能愛人》稍微回升至19.3點。

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